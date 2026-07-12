Itt egy meglepő rangsor a foci-vb-ről – A hét ábrája

Dübörög a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakasza, egy hét múlva pedig az is kiderül, hogy melyik ország válogatottja emelheti a magasba a hőn áhított trófeát. A hét ábrájában ezúttal a csoportkörre tekintettünk vissza, és azt összesítettük, hogy összességében melyik válogatott mérkőzései hozták a legjobb tévés nézettséget a teljes lakosság körében.

A csoportkörök legnézettebb meccsei a következők lettek:

Mexikó–Dél-Afrika – 683 387 néző (ez a világbajnokság nyitómeccse volt) Argentína–Ausztria – 612 860 néző Németország–Curaçao – 595 478 néző

Ha azonban kifejezetten arra koncentrálunk, hogy a Nielsen 50-es nézettségi toplistájára felférő mérkőzéseken mely csapatok hozták átlagosan a legjobb nézettséget, a kép sokkal érdekesebb:

Mint az grafikonunkon is látszik, a legalább két mérkőzés alapján számolt rangsorban Portugália végzett az élen, hajszállal Belgium előtt, míg Dél-Afrika lett a harmadik. Ez arra utal, hogy nem csak egy-egy kiugró meccsről volt szó: Portugália mindkét találkozója erős nézettséget hozott, vagyis a csapat stabilan vonzó volt a magyar közönség számára, amiben biztosan Cristiano Ronaldo személye is tényezőt jelent. Lionel Messi esetében viszont az adatbázisban csak egy meccs szerepel, igaz, az Argentína-Ausztria találkozó 612 860 nézővel a második legnézettebb meccs lett. Ez erős jelzés, de egyetlen mérkőzésből még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy kizárólag Messi miatt volt ilyen magas a nézettség.

Összességében levonható a következtetés, hogy a nagy nevek valószínűleg számítottak, de az ellenfél, az időpont és a meccs kiemeltsége is erősen befolyásolhatta az eredményeket – hiszen például a torna egyik nagy esélyesének számító Franciaország nem fért be a legjobb átlagot hozó csapatok közé, mivel csoportmeccseit jellemzően kisebb csapatok ellen játszotta.

A legérdekesebb azonban mégis a Dél-Afrika által elért előkelő eredmény, hiszen a Kanada elleni találkozójuk semmilyen szempontból sem nevezhető rangadónak, mégis 539 ezren nézték a csoportmérkőzést, a nyitómeccsen is pályára lépő afrikai csapat így meglepően jó átlagos nézőszámot tudott felmutatni.