Itt egy újabb letartóztatás a Szőlő utcai ügyben

Pszichológusként, majd nevelőként dolgozott a nő.
 

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken arról tájékoztatott, hogy indítványozták a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását, miután a gyanú szerint a nő több alkalommal is bántalmazta a javítóintézetben élő fiatalokat.

A hvg.hu emlékeztetett, a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban nagyszabású bűnügyi akciót végzett az ügyben, amelynek jelenleg hét terheltje van. Három ember – Juhász Péter Pál egykori igazgató, az élettársa és egy ügyintéző – már eddig is letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben volt, csütörtökön pedig letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a javítóintézet hétfőn lemondott megbízott igazgatóját és két másik személyt is.

A cikk szerint a hetedik személy letartóztatását indítványozták most, a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta a javítóintézetben élő fiatalkorúakat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány fiatalkorú kisebb sérülést szenvedett – tette hozzá a lap.

