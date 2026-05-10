Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Itt látszik igazán, mekkorát tarolt az új kormánypárt – A hét ábrája

Kollár Dóra
Így alakult az előző ciklusok Országgyűléseinek összetétele.

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása, amely 16 éven át vezette az országot. Vitányi István, az Országgyűlés korelnöke bejelentette a kormány megbízatásának megszűnését. Innentől – az alaptörvény értelmében – a 2022-ben megalakult kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat. Magyar Péter emellett letette a miniszterelnöki esküt, így új kormányfője van az országnak.

A hét ábrájában ezúttal az előző választások parlamenti patkóit és a jelenlegit mutattuk be önöknek, ugyanis rendkívül látványos, hogy a korábbi években kétharmados többségben lévő Fidesz-KDNP hogyan veszítette el ezeket a mandátumokat 2026-ra annyira, hogy az új összetétel már így nézzen ki: a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek nyolc, a Mi Hazánknak hat képviselője van.

Az új Országgyűlésben a Tisza Párt domináns frakcióval rendelkezik, miközben a korábban meghatározó Fidesz történetének egyik legkisebb parlamenti képviseletével kezdi meg az ellenzéki munkát – ez a patkó alapjaiban fogja meghatározni a következő négy évben a magyar mindennapokat.

Végül érdemes említést tenni azokról a korábbi ellenzéki pártokról is, amelyek a jelenlegi, hárompárti (illetve, ha a Fideszt és a KDNP-t külön számítjuk, akkor négypárti) Országgyűlésben nem kaptak helyet már. 2018-hoz és 2022-höz képest kiesett a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, és az Együtt is, míg a Momentum saját elhatározásából szállt ki a rendszerből, azért, hogy ne vegyen el esetleges választókat a Tisza Párttól.

