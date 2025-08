Itt van a legpontosabb előrejelzés a jövő évi választásokra? Magyar Pétert várják a miniszterelnöki posztra

Emlékezhetünk, a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt a közvélemény-kutatások rendkívül szoros, fej-fej melletti küzdelmet jósoltak. Aztán a demokratákkal – és a világ egy jelentős részével – gyorsvonatként jött szembe a valóság: Donald Trump tulajdonképpen nagyon simán nyert.

A profi közvélemény-kutatók rengeteg pénzből, elvileg tökéletesre csiszolt módszertannal készült kutatásai tehát alaposan mellélőttek. Cserébe sok-sok, teljesen átlagos tudású, semmilyen különös információval nem rendelkező internetező jóval pontosabban előrejelezte a valóságot. A Polymarket fogadási oldalon az elnökválasztás előtti napon 58-42 százalékra vezetett Trump Kamala Harris előtt.

A Polymarket egy fogadási oldal és egyfajta tőzsde keveréke. A fogadni vágyók kiválasztanak egy jövőbeli eseményt, majd tulajdonképpen részvényeket vásárolnak valamelyik lehetséges végkimenetelben. Ezek árfolyama 0 és 100 cent között mozog, és amíg nem zárul le az esemény, addig szabadon lehet adni-venni ezeket az éppen aktuális „tőzsdei” árfolyamon. Amikor aztán lezárul az esemény és megszületik a végeredmény, akkor lezárják a piacot is, a nyertes végeredmény részvényei egységesen egy dollárt, a vesztesekéi pedig 0-át érnek.

Sok átlagember szakértőt győz?

A piac láthatatlan kezében hívők szerint az a tény, hogy a Polymarketen sok olyan ember előrejelzését láthatjuk, akik a saját pénzüket is hajlandók kockáztatni, a valósághoz közelebbi képet mutathat a valószínűségekről, mint egy vagy néhány szakértő véleménye. Ugyan az egyes emberek a Polymarketen átlagosan jóval kevésbé informáltak, mint az ezzel foglalkozó szakértők, egyfajta kollektív bölcsesség születik abból, hogy az emberek egyszerűen nem szeretnek pénzt veszíteni.

Kire érdemes tenni?

Ugyanez sokszor a tőzsdéken is megfigyelhető: az árfolyamok látszólag különösebb ok nélküli mozgása gyakran előrejelezhet olyan folyamatokat, amelyeket még a szakértők, elemzők sem látnak, azonban sok ezer vagy tízezer kisbefektető „megérez”. Ennek az egyik oka nyilván az, hogy az ilyen piacok anonimitást biztosítanak, azaz mindenki a valódi véleményét vállalhatja fel – mondjuk nem ciki egy elkötelezett demokratának Trump győzelmére fogadnia, ha azt látja valószínűbbnek, nem kell a családja vagy a barátai előtt magyarázkodnia. Egy-egy szakértő számára is kényelmetlen lehet például a munkaadói vagy a finanszírozói számára negatív előrejelzéseket tenni, esetleg az is megfordulhat a fejében, hogy véleményével maga befolyásolja a végeredményt a közvélemény alakításával. A Polymarketen fogadóknak vagy egy tőzsdei kisbefektetőnek ilyen aggályai nincsenek – és ezért aztán adott esetben pontosabban el is találhatják nagy átlagban a végeredményt.

Már 33 millió a tét

Magyarországon különösen problémás lehet eldönteni, hogy melyik közvélemény-kutatásnak, melyik szakértőnek higgyünk, ha egyáltalán bármelyiknek. A különböző cégek vagy személyek rendszeresen megkapják a vádat, hogy „politikai megrendelést” teljesítenek vagy a „saját” politikai oldaluk narratíváját igyekeznek erősíteni megszólalásaikkal, előrejelzéseikkel.

Ezért aztán talán különösen érdekes lehet, hogy mit mondanak a névtelen „befektetők” a jövő évi választás esélyeiről. És szerencsénk van, mivel a Polymarketen fut is egy „Magyarország következő miniszterelnöke” címet viselő fogadás, ahol Magyar Péterre, Orbán Viktorra, Toroczkai Lászlóra és Dobrev Klárára lehet fogadni.

És ezt elég sokan meg is tették. Ugyan a Polymarket esetenként sokmillió dolláros „piacaihoz” képest a következő magyar miniszterelnök személyére kötött fogadások eltörpülnek, de a fogadás július 25-i megnyitása óta – augusztus 4-e délelőttjéig – már összejött közel 96 500 dollárnyi (azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 33 millió forintnyi) tét.

Túlbecsülik Magyar Péter esélyét?

És az esélyek? Nos, jelenleg – hétfő este hét órakor – Magyar Péter beiktatására 59, Orbán Viktoréra 42 százalék esélyt látnak a fogadók, a Mi Hazánk és a DK vezetői 1-1 százalék alatt állnak (Dobrev győzelme ellen hétfő délelőtt 99,9 centért, míg Toroczkai ellen 99,8 centért lehetett fogadni). Az érdekes viszont az, hogy a két „esélytelen” jelöltre rengeteg pénzt tettek fel az emberek, míg Magyar Péter győzelmére vagy vereségére összesen 43 162 dollárnyi fogadás érkezett, és Orbán Viktoréra csak kevéssel több, pontosan 48 179 dollár, addig Dobrev Klárára mindkettőjüknél nagyobb összeget, 53 914 dollárt tettek fel. (Emlékezzünk, ez nem azt jelenti, hogy ennyi pénzzel fogadtak Dobrev győzelmére, hanem az „Igen” és a „Nem” kimenetelekre összesen ennyi fogadás érkezett – feltehetően sokan úgy okoskodnak, hogy ha csak egy fél centet is keresnek minden feltett dolláron, az is biztos nyereség lehet.)

A kommentek között egyébként láthatjuk is működni azt a bizonyos kollektív bölcsességet. Vannak, akik arra hívják fel a figyelmet, hogy sem a Tisza, sem a Fidesz nem nevezte még hivatalosan meg a miniszterelnök-jelöltjét, tehát elképzelhető, hogy Magyar Péter és/vagy Orbán Viktor nem is indul majd a versenyben. Mások szerint túl olcsóra van taksálva Orbán Viktor győzelme, hiszen a kormányon lévő miniszterelnök mögött hatalmas erőforrások vannak, illetve a választási szabályokat is bőven megváltoztathatja saját érdekeinek megfelelően a kétharmados többséggel a háta mögött.

Az augusztus 4-ei piacon délután volt egy kis kavarás, de később visszaállt az eredeti felállás. Reálisak lennének az árfolyamok?

Mielőtt valaki esetleg rohanna megtenni a saját tétjét, érdemes a szabályokat is tisztázni. A „piac” leírása szerint akkor zárják le a fogadást, amikor a 2026-os választások után hivatalosan beiktatják a következő magyar miniszterelnököt. Ügyvezető vagy ideiglenes miniszterelnök nem számít. Amennyiben pedig 2026. december 31-éig nem kerül sor ilyen beiktatásra, akkor a piac hivatalosan „egyéb” végeredménnyel zárul. Ilyen esetben a fogadások sorsáról egy elméletben független testület dönt. (Erről bővebben olvashat szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár egy korábbi cikkében, amely a Zelenszkij öltözködési szokásaira történt fogadásokról szólt.)

Lehet kereskedni

Ameddig azonban nincs lezárás, az árfolyamok folyamatosan mozognak. Tehát nemcsak azon lehet pénzt keresni, ha valaki eltalálja a győztest, hanem azon is, ha mondjuk a jelen helyzetben valaki azt feltételezi, a választásokig még sokkal közelebb fog kerülni az 50-50 százalékhoz a két fő jelölt esélye. Akkor nem kell mást tenni, mint megvenni most Orbán Viktor részvényeit 36 centes áron, majd eladni később például 46 centért.

Egy-egy jobban vagy rosszabbul elsült kampányhúzás is megmozgathatja az árfolyamokat

Például közvetlenül a piac megnyitása után volt egy kisebb kiugrás Magyar Péter árfolyamában, ekkor egészen 56-ról 66 százalékig kúszott fel hirtelen az esélye (emlékezzünk, ez a miniszterelnök Tusványoson, a Tisza elnökének pedig Székesfehárváron elmondott beszédének óráiban történt), majd gyorsan vissza is esett 56-ra, hogy aztán az elmúlt bő egy hétben lassabban kússzon fel a mostani 63 százalékig. Egy-egy esemény, bejelentés, botrány is befolyásolhatja tehát a pillanatnyi esélyeket.

Ön szerint ki lesz a következő hivatalosan beiktatott magyar miniszerelnök? És mekkora esélyt ad a különböző jelölteknek? Ha nagyon biztos a véleményében, akkor pénzt is kereshet vele – a többieknek pedig érdemes lehet figyelni, mit mond a több tízmillió forinttal megtámogatott kollektív bölcsesség az esélyekről.

Frissítés: valami megmozdult!

Miután hétfő kora délután elkészült ez az írás, a cikk élesítése előtt ránéztünk a Polymarketre – és hatalmas változások történtek.

Az összes feltett összeg csaknem megduplázódott, és délután negyed ötkor már 185 ezer dolláron, azaz közel 64 millió forinton állt.

Az esélyek is jókorát változtak: Orbán Viktor hatalmas erősödéssel 45 százalékra jött fel, míg Magyar Péter immár csak 51 százalékon állt (ilyen gyors változások esetén a kínálat és a kereslet nem rögtön egyenlíti ki egymást, ezért nem jön ki a 100 vagy 99 százalék a két fő jelöltnél.) Érdekesség, hogy a fogadási összegek aránya nem sokat változott, tehát nagyjából hasonló volumenben érkeztek a plusz tétek Orbán Viktor győzelmére, valamint a másik három jelölt vereségére is az elmúlt órákban.

Vajon mi történt? Nem tudjuk, mindenesetre valakik szerint nagyon is megérte a korábbi árakon Orbán Viktor győzelmére, illetve Magyar Péter vereségére fogadni.