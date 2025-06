Itt van a szombati Pride útvonala

Szerdán egyébként kiderült, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter levélben értesített több nagykövetséget, hogy a kormány szerint a Pride be van tiltva.

„A felvonuláshoz bárhol be lehet csatlakozni az útvonal mentén: kezdetektől fogva a Deák Ferenc tér felől a Károly körúton, vagy a Dob utcában. A Károly körútról az Astoriára vonulunk, onnan a Múzeum körútra. Innen a Kálvin térre érkezünk, és a Vámház körúton haladunk tovább, egészen a Fővám térig. A sok tízezresre duzzadt tömeg, a Szabadság menete átkel a Szabadság-hídon, ahol balra fordulunk a Műegyetem rakpartra. Itt, a Műegyetem előtt veszi kezdetét a felvonulás utáni szenzációs programunk, beszédmondókkal, előadókkal, zenészekkel” – írták a szervezők.

Szerdán közzétették a Budapest Pride hivatalos útvonalát. A szervezők arról számoltak be a rendezvény honlapján és Facebook-oldalán , hogy szombaton 14 órakor a Városháza park előtt várják az érdeklődőket. Mint írták, 15 órakor indulnak el a Kiskörúton, át a Szabadság hídon, hogy végül a Műegyetem elé érkezzenek meg.

