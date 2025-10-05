Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet DK Választás 2026 Dobrev Klára

Itt van, kik győzik le a Fideszt és a Tiszát Dobrev Klára szerint

mfor.hu

Kongresszust tartott a DK, bemutatták az egyéniben induló képviselőjelölteket.

Vasárnapi kongresszusán mutatta be a Demokratikus Koalíció (DK) a jövő tavaszi választásokon egyéni körzetekben induló 106 jelöltjét.

Dobrev Klára, a párt elnöke a kongresszuson arról beszélt, hogy 106 bátor és elkötelezett nő és férfi vállalta a szolgálatot a párt színeiben a 2026-os választásokra. Hangsúlyozta, hogy ők nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban. Dobrev szerint a DK jelöltjei nem rejtőzködnek, hanem nyíltan és hitelesen állnak ki a választók elé, mert „csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak”. Úgy fogalmazott:

„A mi jelöltjeink nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben.”

A jelölteket itt lehet megtekinteni.

Fel kellett függeszteni a botrányos előzményekkel indult időközi választást Tiszaburán

„Tapintható a feszültség a faluban.”

Már több mint 200 ezren válaszoltak Magyar Péternek

Bejelentést tett a Tisza elnöke.

Négy település is dönt ma a jövőjéről – de se a Tisza, se a Fidesz nincs a szavazólapokon

A nagy pártok megint nem mozdultak rá az időközi választásokra.

A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

Az OECD adatai kiábrándító képet festenek.

Minden adott a választási csalásra a fideszes faluban

A fideszes falut ellepték a kamujelöltek: 70-en indulnak 6 képviselői székért.

Mészáros Lőrinc

Még Elon Muskot is lepipálja Mészáros Lőrinc a gazdagodás gyorsaságában

Világcsúcs ütemet diktál Magyarország a vagyonosodás tempójában.

Magyar Péter

Keményen odaszólt Magyar Péter a kormány egyik tagjának

Megismételte követelését, hogy Takács Péter távozzon posztjáról.

Ez történik majd, ha tényleg csődbe megy Budapest

A főpolgármester szerint „ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban”.

Napok kérdése, és eldől mi lesz Magyar Péter mentelmi jogával

Jövő kedden szavaznak.

Egészen pofátlanul trükköztek a SZÉP-kártyákkal: a Facebookon csapott le a NAV

Illegálisan pénzt váltottak így.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

