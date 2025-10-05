Itt van, kik győzik le a Fideszt és a Tiszát Dobrev Klára szerint

Vasárnapi kongresszusán mutatta be a Demokratikus Koalíció (DK) a jövő tavaszi választásokon egyéni körzetekben induló 106 jelöltjét.

Dobrev Klára, a párt elnöke a kongresszuson arról beszélt, hogy 106 bátor és elkötelezett nő és férfi vállalta a szolgálatot a párt színeiben a 2026-os választásokra. Hangsúlyozta, hogy ők nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkeztek, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban. Dobrev szerint a DK jelöltjei nem rejtőzködnek, hanem nyíltan és hitelesen állnak ki a választók elé, mert „csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak”. Úgy fogalmazott:

„A mi jelöltjeink nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben.”

A jelölteket itt lehet megtekinteni.