Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Orbán Viktor OTP

Itt van Orbán Viktor, Lázár János és Csányi Sándor rendkívüli bejelentése

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Gödöllőn tettek rendkívüli bejelentést, 100 millió euróról.

A Magyar Kormány és az OTP Bank hivatalos megállapodást kötött a Gödöllői Királyi Kastély támogatásáról – jelentette be Lázár János építési- és beruházási miniszter.

Lázár úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalásáról van szó, amit egy magánvállalkozás tett.

Az OTP 50 millió eurót, vagyis 20 milliárd forintot invesztál a gödöllői Grassalkovich-kastély felújításába. A magyar állam ehhez további 50 millió eurót tesz hozzá.

A kastélyegyüttes 17 ezer négyzetméteren terül el, ebből egy 6000 négyzetméteres részt évtizedekig elhanyagoltak, ami most teljesen megújul. De a korábban felújított szárnyat is restaurálják. Emellett új vendéglátóegységet alakítanak ki, ismét működni fog a Muzsikus Szárny. Új kutatótermeket, a műtárgyak elhelyezéséhez szolgáló épületeket is létrehoznak – mondta el Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke.

A kastélyt 2021 óta a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem tartja fent és használja.

Orbán Viktor miniszterelnök méltatta a Lázár János nevéhez köthető Kastélytörvényt, ami által 82 milliárd forinttal több forrás jut műemlékvédelemre. Lázár minisztériuma egy 35 évig szóló beruházási programot is bemutatott, aminek keretében 48 vár, kastély vagy kúria-jellegű épület újulhat meg. A kormányfő hozzátette: remélhetőleg a gödöllői kastély épülete és kertje olyan állapotba kerül majd a felújítás végére, ahogyan Sissi hercegnő láthatta azt 1867-ben.

Orbán Viktor hozzátette: a magyarországi kastélyok látogatása tavaly két- és fél milliárd forint bevételt termelt a költségvetésnek.

 

 

 

 

 

 

