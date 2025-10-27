Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

A Tisza Párt elnöke legújabb Facebook-posztjában így fogalmazott:

új helyzet van október 23. óta. A több százezres Nemzeti Menet után mindenki számára világossá vált, hogy a Tisza mögött áll a magyar társadalom többsége. A 2026-os választást a Tisza meg fogja nyerni.

Mint írta, véleménye szerint „október 23. óta még nagyobb a Tisza felelőssége, hogy milyen vállalások kerülnek bele a leendő kormány programjába.” Mindezt szem előtt tartva arról döntöttek, hogy ezen okokra hivatkozva

november 4-ig meghosszabbítják a Nemzet Hangja szavazás második szakaszának szavazási határidejét.

Posztjában mindezek mellett hozzátette, hogy „az eredeti határidőig is több százezren szavaztak a javasolt adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról, a családok kedvezményeiről, valamint a gyermekvédelem megerősítéséről és az utóbbi 20 évben a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények nyilvános kivizsgálásáról.”

Magyar Péter teljes posztját itt nézheti meg: