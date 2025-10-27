Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

mfor.hu

Meghosszabbítják a Nemzet Hangja határidejét.

A Tisza Párt elnöke legújabb Facebook-posztjában így fogalmazott:

új helyzet van október 23. óta. A több százezres Nemzeti Menet után mindenki számára világossá vált, hogy a Tisza mögött áll a magyar társadalom többsége. A 2026-os választást a Tisza meg fogja nyerni.

Mint írta, véleménye szerint „október 23. óta még nagyobb a Tisza felelőssége, hogy milyen vállalások kerülnek bele a leendő kormány programjába.” Mindezt szem előtt tartva arról döntöttek, hogy ezen okokra hivatkozva

november 4-ig meghosszabbítják a Nemzet Hangja szavazás második szakaszának szavazási határidejét.

Posztjában mindezek mellett hozzátette, hogy „az eredeti határidőig is több százezren szavaztak a javasolt adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról, a családok kedvezményeiről, valamint a gyermekvédelem megerősítéséről és az utóbbi 20 évben a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények nyilvános kivizsgálásáról.”

Magyar Péter teljes posztját itt nézheti meg:

Megszólalt Gyurcsány Ferenc: visszatérhet a politikába?

A Demokratikus Koalíció korábbi elnöke idén májusban vonult vissza a politikától.

Kormányváltás esetén így alakulna a nyugdíj

A DK bemutatta nyugdíjprogramját és nyugdíjkalkulátort indított.

Magyar Péter videóval bizonyítja, hogy ők voltak többen október 23-án

Folytatódik a számháború.

Folytatódik a számháború.

A tivornya után mindig jön a macskajaj

Jegyzet arról, hogy nőnek a vagyoni különbségek a szegények és a gazdagok között. Az inflációt már most is nehéz megfékezni, az osztogatásban pedig egymásra licitálnak a politikai erők. Félő, hogy a szegények isszák meg ennek is a levét. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Október 23-i számháború: az interneten a Tisza nyert fölényesen

Online fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt.

Puzsér Róbert

A publicista épp lapcsoportunk, a Klasszis Média stábjának nyilatkozott, amikor egy férfi, aki feltételezhetően a Békemenettel érkezett a helyszínre, kérdőre vonta és távozásra szerette volna bírni.

Magyar Péter: Orbán Viktor az új Kádár, megnyitjuk az ügynökaktákat

Magyar Péter egy minden korábbinál nagyobb országjárást is bejelentett.

Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

A Nemzeti Menet a vidékről érkező vonulók bevárása miatt késve indult el, 14 óra után a Deák Ferenc térről.

Dobrev Klára és gyermeke

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

Magyar Péter

Hamarosan indul a Tisza Párt október 23-i menete is. 

