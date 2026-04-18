Itt van Magyar Péter bejelentése: ebben a választókerületben új választást akar a Tisza Párt

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt nem ismeri el a Vas vármegyei 2. választókerületben született eredményt, ahol a külképviseleti és átjelentkezett szavazatok számítása után a fideszes Ágh Péter 258 szavazattal különbséggel győzött a helyi Tisza-jelölt Strompová Viktóriával szemben. Az NVI oldala szerint jelenleg az eredmény:

Ágh Péter (Fidesz-KDNP) – 46,25 százalék (25 700 szavazat)

Strompová Viktória (Tisza Párt) – 45,80 százalék (25 452 szavazat)

Itt indult azonban egy szintén Magyar Péter nevű, független jelölt is, aki a Telex cikke szerint a jelöltállításnál az utolsó nap adta le ajánlóíveit, majd áprilisban a rendőrség lefoglalta az ő, a DK-s Deák Gábor és a nyilvántartásba sem került Salis Julien Priscilla (NÉP) ajánlóíveit a választási iroda páncélszekrényéből. Az ügyben a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A Tisza Párt elnöke videójában felszólította Ágh Pétert, hogy ne vegye fel a mandátumát, hogy új választást lehessen kiírni a választókerületben. Szerinte a kérdés az, hogy Ághnak a saját hatalma, vagy a helyiek „valódi akarata”.