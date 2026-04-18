2p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közélet Magyar Péter Tisza Párt Választás 2026

Itt van Magyar Péter bejelentése: ebben a választókerületben új választást akar a Tisza Párt

mfor.hu

Nem ismeri el a párt az eredményt.

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt nem ismeri el a Vas vármegyei 2. választókerületben született eredményt, ahol a külképviseleti és átjelentkezett szavazatok számítása után a fideszes Ágh Péter 258 szavazattal különbséggel győzött a helyi Tisza-jelölt Strompová Viktóriával szemben. Az NVI oldala szerint jelenleg az eredmény:

  • Ágh Péter (Fidesz-KDNP) – 46,25 százalék (25 700 szavazat)
  • Strompová Viktória (Tisza Párt) – 45,80 százalék (25 452 szavazat)

Itt indult azonban egy szintén Magyar Péter nevű, független jelölt is, aki a Telex cikke szerint a jelöltállításnál az utolsó nap adta le ajánlóíveit, majd áprilisban a rendőrség lefoglalta az ő, a DK-s Deák Gábor és a nyilvántartásba sem került Salis Julien Priscilla (NÉP) ajánlóíveit a választási iroda páncélszekrényéből. Az ügyben a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A Tisza Párt elnöke videójában felszólította Ágh Pétert, hogy ne vegye fel a mandátumát, hogy új választást lehessen kiírni a választókerületben. Szerinte a kérdés az, hogy Ághnak a saját hatalma, vagy a helyiek „valódi akarata”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyarok többsége tényleg leváltaná Sulyok Tamást

Egy friss felmérés szerint.

Magyar Péterék korábbi szavazótáborok mindegyikéből szereztek szavazókat

A kétharmadot megszavazók 2022-ben még máshogy szavaztak.

Közelebb került a népszavazás arról, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen

A kérdést egy szakszervezet nyújtotta be.

Magyar Péterék örülhetnek, tovább nőtt a Tisza mandátumainak száma

Változott az eredmény.

Változott az eredmény.

Orbán Viktor erről döntött egy tollvonással, amíg ön aludt

Garantálta az intézkedések folytonosságát.

Totális győzelem: még egy körzetet behúzott a Tisza

Fordított Tolna megyében az az ellenzéki párt.   

Hivatalos: Nagy Márton visszavonul a politikától

Törölték az oldalát is.

Magyar Péter: Dübörög a nagyüzemi iratmegsemmisítés!

A leendő körmányfő mindenkinek üzent.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG