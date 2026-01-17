Itt van Magyar Péter előre beígért nagy bejelentése

A Shell korábbi alelnökét, Kapitány Istvánt igazolta le a Tisza Párt a gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős posztra. Magyar Péter, a párt elnöke Facebook-bejegyzésben tette közzé a fontos hírt.

Kapitány István két gyermek édesapja, 38 éve él boldog házasságban a poszt szerint. Karrierjét Magyarországon kezdte, majd Németországban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a Shellnél. A világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45000 kereskedelmi egységet és félmillió munkavállalót irányított.

Eközben Magyarországon is szerepet vállalt: a Menedzserek Országos Szövetségének 2020 és 2025 között volt az elnöke. A Shell és a Ferrari 76 éves együttműködésének köszönhetően szoros kapcsolatot ápolt a vörös ördög fejlesztőivel és Forma 1-es pilótáival, köztük Michael Schumacherrel. Büszke rá, hogy a Shell egyik legsikeresebb termékét a V-Powert Magyarországon fejlesztették ki.