Itt van Magyar Péter nagy bejelentése

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán jelentkezett.

A pártelnök beharangozó posztjában így fogalmazott:

„örülök, hogy a jelöltjeink több mint harmada hölgy és hogy majd minden szakma képviselteti magát. A teljesség igénye nélkül el tudom mondani, hogy a jelöltek között húsznál több orvos és gyógyszerész, ápolók és mentőápolók, tucatnyi pedagógus, félszáznál több doktori fokozattal rendelkező és majd 40 mérnök végzettségű. Rajtuk kívül művészek, kétkezi munkások, jogászok, szociális munkások, vállalkozók és gazdák is erősítik a Tisza csapatát.”

Az eredetileg megjelent időponthoz késve, de végül felkerült Magyar Facebook-oldalára az a videó, amelyben beharangozta a jelölteket, beszédében hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a jelöltek nem politikai berkekből érkeztek, átlagemberek. Az előválasztás menete:

  • november 23-24-én a Tisza önkéntesei és politikai közössége választ ki a három jelölt közül kettőt;
  • november 25-27. közt bárki, aki regisztrál az alkalmazásban szavazhat majd;
  • novemberben 30-án ismertetik a győztes jelölteket a választókerületekben, akik 2026 áprilisában a párt támogatásával indulhatnak majd.

Magyar beszédében kitért arra is, hogy arra számítanak, a hatalom támadni fogja az előválasztási folyamatot, a rendszert, a jelölteket, minden eszközzel, ezzel kapcsolatban arra kérte a szavazókat, hogy ne ijedjenek meg, ez erőt adjon.

A Tisza Párt egyéni választókerületi jelöltségéért küzdő jelölteket ezen a linken lehet megtekinteni.

