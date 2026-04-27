Közélet Magyar Péter Mészáros Lőrinc Mészáros és Mészáros TV2 Tisza Párt

Itt van Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek

Megmosolyogtatták a leendő kormányfőt.

Miután a Mészáros Csoport hétfő délelőtt közleményben tudatta, hogy levelet írtak Magyar Péter leendő kormányfőnek, a Tisza elnöke Facebook-posztban reagált.

„Levelet kaptam Mészáros Lőrinctől. Vagyis Várkonyi Andreától. Vagyis inkább ügyvédektől. A levél egyszerre könyörgés és fenyegetőzés. Egyikre sincs szükség”

- írja.

Azzal a Mészáros Csoport által a közleményben cáfolt feltételezéssel kapcsolatban, miszerint árulják a TV2-t, így fogalmaz:

„Azt persze köszönöm, hogy végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű göbbelsi stílusú propagandagyár mögött. Mivel azonban mindenki tudja, hogy a Mészáros-csoport vagyonának végső tulajdonosa nem Mészáros Lőrinc víz- és gázszerelő, ezért azon állításán csak mosolyogni tudok, hogy a TV2-t nem árulják éppen áron alul. Árulják, csak legfeljebb neki elfelejtettek szólni.”

Végül egy tanácsot is megoszt:

„Mészáros Lőrincnek azt tudom továbbá üzenni, hogy a helyében nem leveleket íratnék ügyvédekkel, hanem felkészülnék a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési es Védelmi Hivatalnál sorra kerülő meghallgatásokra. Remélem, tudtam segíteni.”

 

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Csak a vb-döntőre ugrik ki a leköszönő kormányfő?

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Főleg a dolgozóiért aggódik.

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Költségvetési csalás gyanúja.

Hetekre elutazik Orbán Viktor, írják fideszes forrásokra hivatkozva

Közben sokan már a vagyonukat mentik.

Tényleg sokan retteghetnek az Európai Ügyészségtől?

Hadházy Ákos már 2019-ben 680 ezer aláírást gyűjtött össze a csatlakozáshoz. Az Orbán-kormány a szuverenitást féltette.

Reagált Magyar Péter: Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference

A leendő miniszterelnök távozó elődje azon bejelentésére írta ezt ki a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, de maradna a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor bejelentette: nem ül be a parlamentbe, de marad a Fidesz elnöke

Ezt közölte a Facebook-oldalára feltett videójában a távozó kormányfő.

Orbán Viktor perceken belül nagy bejelentést tesz

Ezt posztolta ki a Facebook-oldalára.

Nagy Ervin is miniszter lesz?

Magyar Péter leendő kormányában már 12 hely elkelt, a fennmaradó négy tárcavezető személye is napokon belül ismertté válik.

Orbán Viktor nem lesz tagja a következő parlamentnek?

Kormánypárti körökből származó információk alapján ez nagyon is elképzelhető.

