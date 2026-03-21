Közélet Sport Sportbiznisz

Itt van, mekkorát kaszált a Fradi a történelmi jó szerepléssel

mfor.hu

Sokkal többet is kaphatott volna.

A hvg360 cikke szerint legalább négymilliárd forintot és egy jó kiemelést nyert a Ferencváros az Európa Liga-szereplésével, de több pénzt is kaphatott volna, ha nem esik ki a BL-selejtezőn.

A hazai 2-0-s győzelem után idegenben 4-0-ra kikapott a Ferencváros férfi labdarúgócsapata a Bragától, ezzel kiesett az Európa Ligából (EL). Azonban ezelőtt az, hogy tavaszi szezonban egy magyar klub oda-visszavágós párharcot nyerjen – a tizenhat közé jutásért az FTC a Ludogorecet győzte le – 1985-ben, a Videoton UEFA-kupa-menetelése idején történt meg utoljára.

A Fradi szép kis összeget hozott a jó szerepléssel
Fotó: Facebook/FTC

A portál pénzügyi szempontból is összesítette a Ferencváros teljesítményét. Mint írták, a klub a közvetítési díjakon és a meccsek jegyárbevételén túl hatalmas pénzdíjakat is nyert. Kezdésként mind a 36 klub, amely bejutott az EL-be, 4,31 millió eurót kapott a részvételért,

  • az alapszakaszban minden győzelem 450 ezer, minden döntetlen 150 ezer eurót ért, ez az FTC 4 győzelem – 3 döntetlen – 1 vereség mérlegénél 2,25 millió euró,
  • ezen felül 1 875 000 eurót ért az alapszakasz 12. helyezése (itt az a logika, hogy az utolsó kap 75 ezer eurót, az utolsó előtti 2-szer 75 ezret, az azelőtti már 3-ször 75 ezret, és így tovább)
  • további 300 ezer euró járt azért, mert a 9-24. helyezettek rájátszásában részt vettek, és még 300 ezer azért, mert ebben az alapszakaszban a 9-16. hely között végeztek,
  • 1,75 millió eurót ért a nyolcaddöntős részvétel.

A hvg360 cikke szerint ez eddig 10 millió 785 ezer euró, jelenlegi árfolyamon átváltva több mint 4,2 milliárd forint. Emellett további pénzjutalom az, amit az UEFA piaci érték alapján szétosztott díjnak nevez. Egy elég bonyolult számítási módszer van itt: megnézik, hogy az egyes országok piaci részesedése mekkora az Európa Liga közvetítéseinek médiabevételeiből és hogy a klubok az elmúlt tíz évben milyen eredményeket értek el. A tavalyi szezonban az FTC ezen a listán 26. volt, ami 12,26 millió euró bevételt jelentett, jó eséllyel idén is hasonló szám jöhet ki – azaz többet kap a klub ebből, mint az eredményekért.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor bejelentette: erről döntött a kormány az éjszaka

A Csehországban történtekre reagáltak.

Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

Az argentin elnök is Budapestre látogat.

Chuck Norris

86 éves korában elhunyt Chuck Norris (frissítve)

A legendás amerikai színész és harcművész csütörtökön halt meg egy kórházban Hawaii szigetén.

Szalai Ádám

A válogatott korábbi vezére lett az MLSZ új alelnöke

A válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot választották meg a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) harmadik, utánpótlásért felelős alelnökének a szervezet Telkiben tartott pénteki közgyűlésén.

Új számok: Magyar Pétert háromszor többen hallgatták, mint Orbán Viktort

A Békemeneten 58 ezren hallgatták Orbánt, a Nemzeti Meneten 162 ezren Magyart a kutatók szerint.

Figyelem, fontos választási határidő jár ma le

Jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke beszédet mond az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) évzáró ünnepi közgyűlésén a Pesti Vigadóban 2025. december 10-én.

Újabb hat évig Rigó Csaba Balázs a GVH elnöke

Sulyok Tamás köztársasági elnök újabb hat évre kinevezte Rigó Csaba Balázst a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökévé, aki kedden az eskü letétele után átvette kinevezési okmányát a Sándor-palotában.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG