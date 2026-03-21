Itt van, mekkorát kaszált a Fradi a történelmi jó szerepléssel

A hvg360 cikke szerint legalább négymilliárd forintot és egy jó kiemelést nyert a Ferencváros az Európa Liga-szereplésével, de több pénzt is kaphatott volna, ha nem esik ki a BL-selejtezőn.

A hazai 2-0-s győzelem után idegenben 4-0-ra kikapott a Ferencváros férfi labdarúgócsapata a Bragától, ezzel kiesett az Európa Ligából (EL). Azonban ezelőtt az, hogy tavaszi szezonban egy magyar klub oda-visszavágós párharcot nyerjen – a tizenhat közé jutásért az FTC a Ludogorecet győzte le – 1985-ben, a Videoton UEFA-kupa-menetelése idején történt meg utoljára.

A Fradi szép kis összeget hozott a jó szerepléssel

A portál pénzügyi szempontból is összesítette a Ferencváros teljesítményét. Mint írták, a klub a közvetítési díjakon és a meccsek jegyárbevételén túl hatalmas pénzdíjakat is nyert. Kezdésként mind a 36 klub, amely bejutott az EL-be, 4,31 millió eurót kapott a részvételért,

az alapszakaszban minden győzelem 450 ezer, minden döntetlen 150 ezer eurót ért, ez az FTC 4 győzelem – 3 döntetlen – 1 vereség mérlegénél 2,25 millió euró,

ezen felül 1 875 000 eurót ért az alapszakasz 12. helyezése (itt az a logika, hogy az utolsó kap 75 ezer eurót, az utolsó előtti 2-szer 75 ezret, az azelőtti már 3-ször 75 ezret, és így tovább)

további 300 ezer euró járt azért, mert a 9-24. helyezettek rájátszásában részt vettek, és még 300 ezer azért, mert ebben az alapszakaszban a 9-16. hely között végeztek,

1,75 millió eurót ért a nyolcaddöntős részvétel.

A hvg360 cikke szerint ez eddig 10 millió 785 ezer euró, jelenlegi árfolyamon átváltva több mint 4,2 milliárd forint. Emellett további pénzjutalom az, amit az UEFA piaci érték alapján szétosztott díjnak nevez. Egy elég bonyolult számítási módszer van itt: megnézik, hogy az egyes országok piaci részesedése mekkora az Európa Liga közvetítéseinek médiabevételeiből és hogy a klubok az elmúlt tíz évben milyen eredményeket értek el. A tavalyi szezonban az FTC ezen a listán 26. volt, ami 12,26 millió euró bevételt jelentett, jó eséllyel idén is hasonló szám jöhet ki – azaz többet kap a klub ebből, mint az eredményekért.