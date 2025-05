Itt van, mi mindenen osztozkodhat Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára

Csütörtökön bombaként robbant a hír, hogy Gyurcsány Ferenc lemond minden tisztségéről és visszavonul a politikától – mindezt felesége, Dobrev Klára jelentette be. A Facebookon közzétett bejegyzésben egyúttal magánéleti bejelentést is tett: elválnak.

Kapcsolódó cikk Véget ér egy korszak: lemondott és visszavonul Gyurcsány Ferenc Nincs többé gyurcsányozás – elnökválasztás jön a D

Mivel Gyurcsány Ferenc jelenleg is országgyűlési képviselő, vagyonnyilatkozata elérhető a parlament honlapján. Dobrev Klára esetében nem találtunk friss dokumentumot, ezért a volt miniszterelnök nyilatkozatában szereplő vagyonelemeket vettük alapul.

Ingatlanok

Három ingatlan sorsáról kell dönteni a válás során, ezek tulajdoni megoszlása a következő:

egy Pápán, 1995-ben vásárolt 50 négyzetméteres lakás, amelynek Gyurcsány Ferenc az egyedüli tulajdonosa;

egy kötcsei, 267 négyzetméteres családi ház, amelyet 2009-ben közösen vásárolt a házaspár, így társtulajdonban van;

egy II. kerületi, 161 négyzetméteres lakás, amelyet 2021-ben szereztek meg, és amelynek sorsáról szintén meg kell majd egyezniük a válás során.

A vagyonnyilatkozatok februári leadásakor Gyurcsány Ferenc elárulta: szeptemberben költöztek be az utóbbi lakásba. A politikus azt is közölte, hogy korábbi otthonuk, a Szemlőhegy utcai ház továbbra is megvan, és Dobrev Klára édesanyjával közös tulajdonában áll.

Kapcsolódó cikk Gyurcsány Ferenc elköltözött és elvesztett egy komolyabb bevételt Az elmúlt két és fél évtizedben nem nőtt, hanem csökkent a családi vagyonuk – közölte a volt miniszterelnök.

Pénzügyek

A volt miniszterelnök vagyonnyilatkozatában gépjármű vagy nagyobb értékű autó nem szerepelt, azt viszont elárulta, hogy Dobrev Klárával közösen két szerződés is köti:

210,36 millió forintot adtak kölcsön fele-fele arányban egy családtagnak lakásvásárlása,

míg a kötcsei ház megvásárlására közösen felvett hitel 55,59 millió forint volt.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc készülhet az osztozkodásra

Fotó: Facebook/Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc

A céges ügyek

A válófélben lévő házaspárnak nemcsak a magánvagyon, hanem a céges érdekeltségek megosztásáról is dönteniük kell. Az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. 2024 szeptemberének végén beolvadt az Altus Portfólió Kft.-be, amelynek megszűnését Dobrev Klára korábban megígérte, miután a Demokratikus Koalíció EP-listavezetőjeként képviselő lett Strasbourgban.

Az Altus fénykorában jövedelmezően működött: 2016-ban 290,3 millió forintos árbevétel mellett 28,8 millió forint nyereséget ért el. 2018 óta azonban gyakorlatilag teljesen inaktív, és főként veszteséget termelt.

A pénzügyi befektetések kezelésével foglalkozó Altus Portfólió Kft. az Opten cégadatbázisának adatai alapján Gyurcsány Ferenc többségi tulajdonában van, ez a hvg360 cikke szerint elsősorban azzal magyarázható, hogy a 2024-ben beolvadt Altus-társaság mindössze egymillió forint saját tőkével járult hozzá az egyesüléshez. Az inaktívnak tűnő, ám saját tőkéjét tekintve mégis értékes, 62,2 millió cég vezetője a házaspár középső fia, Tamás. Az Altus tevékenységével a 2023-as cégbeszámolók közzétételekor részletesebben is foglalkoztunk, a családi cég csaknem 16 millió forintot könyvelhetett el az egyéb bevételek eredménykimutatási soron, azonban ennek pontos forrását nem tudtuk megállapítani.

Jön az osztozkodás

Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc politikai visszavonulását és a válást bejelentő posztjából nem derült ki, hogyan tervezik megosztani a közös érdekeltségeket. Az EP-képviselő úgy fogalmazott: „a válásról a továbbiakban egyikünk sem fog nyilvánosan beszélni, ez a legbelsőbb magánügyünk” – így a vagyonelemek sorsa is csak a nyilvánosan elérhető adatokból lesz majd megtudható.