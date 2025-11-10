Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát

A győri polgármester a közösségi médiában számolt be a miniszterelnök válaszáról. Eszerint

Miniszterelnök úr azt mondta: »megfontolja«.

„No nem azt, hogy vitázzon a kihívójával, mert az valami érthetetlen okból szerinte nem lehetséges, inkább azt gondolná át, hogy egy EU-s bürokratával leülne-e” – kommentálta Pintér Bence a miniszterelenök válaszát, amelyet azonban szó szerint nem idézett.

Orbán Viktor válasza ide kattintva tekinthető meg.

A polgármester így folytatta: „Természetesen Orbán elnök úr eszmét cserélhet Ursula von der Leyen elnök asszonnyal is Győrben, bár nem igazán értem, hogy ha ezt lehet, akkor Magyar elnök úrral miért nem lehet vitázni”. Szerinte a miniszterelnök azt fontolja meg, amit senki nem kér tőle, viszont

amit a választók kérnek, azt semmibe veszi.

Itt épp azt mondja Orbán Viktor, hogy megfontolja

Fotó: Facebook

Pintér Bence szerint a kormányfő negyven politikában eltöltött év, és közel öt miniszterelnöki ciklus után oda jutott, hogy csak olyan emberrel ülne le vitázni, akivel soha semmilyen választáson nem kell megmérkőznie.

A győri polgármester azután próbált megszervezni egy Orbán-Magyar vitát, hogy a múlt héten kiderült, ugyanazon a napon tart választási gyűlést a Tisza Párt és a Fidesz. Magyar Péter még aznap elfogadta a felkérést, és annyit fűzött hozzá:

A kérdés már csak az, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedi-e a bátorságát két adatlopás és listázás között, hogy 20 év után vállaljon egy valódi vitát.