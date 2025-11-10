2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Győr Magyar Péter Orbán Viktor Pintér Bence

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát

mfor.hu

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Bence győri polgármester felkérésére, amely szerint november 15-ére nyilvános vitára hívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a hivatalban lévő kormányfőt.

A győri polgármester a közösségi médiában számolt be a miniszterelnök válaszáról. Eszerint

Miniszterelnök úr azt mondta: »megfontolja«.

„No nem azt, hogy vitázzon a kihívójával, mert az valami érthetetlen okból szerinte nem lehetséges, inkább azt gondolná át, hogy egy EU-s bürokratával leülne-e”  – kommentálta Pintér Bence a miniszterelenök válaszát, amelyet azonban szó szerint nem idézett.

Orbán Viktor válasza ide kattintva tekinthető meg.

A polgármester így folytatta: „Természetesen Orbán elnök úr eszmét cserélhet Ursula von der Leyen elnök asszonnyal is Győrben, bár nem igazán értem, hogy ha ezt lehet, akkor Magyar elnök úrral miért nem lehet vitázni”. Szerinte a miniszterelnök azt fontolja meg, amit senki nem kér tőle, viszont

amit a választók kérnek, azt semmibe veszi.

Itt épp azt mondja Orbán Viktor, hogy megfontolja
Itt épp azt mondja Orbán Viktor, hogy megfontolja
Fotó: Facebook

Pintér Bence szerint a kormányfő negyven politikában eltöltött év, és közel öt miniszterelnöki ciklus után oda jutott, hogy csak olyan emberrel ülne le vitázni, akivel soha semmilyen választáson nem kell megmérkőznie.

A győri polgármester azután próbált megszervezni egy Orbán-Magyar vitát, hogy a múlt héten kiderült, ugyanazon a napon tart választási gyűlést a Tisza Párt és a Fidesz. Magyar Péter még aznap elfogadta a felkérést, és annyit fűzött hozzá:

A kérdés már csak az, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedi-e a bátorságát két adatlopás és listázás között, hogy 20 év után vállaljon egy valódi vitát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megszólalt a BRFK az ominózus hétvégi drograzziáról

Nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt a napokban egy belvárosi szórakozóhelyen.

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint Horváth Alexander nyert az időközi választáson.

Orbán Viktor Washingtonban

„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

A héten Orbán Viktor miniszterelnök és delegációja Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt több gazdasági téma mellett az orosz olaj- és gázhasználat lehetőségéről. Olvasóink nem lelkesek az eredmények láttán. Hozzászólásokból válogattunk.

Budapest szívében nyerhet a Fidesz a balos belharc miatt

Józsefvárosban nagyon izguhat Pikó András polgármester, hogy ki nyeri az időközi választást.

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

Dobrev Klára azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter pártja kormányra kerülve minden nemzetközi megállapodást felülvizsgálna és szükség esetén újratárgyalna.

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

A Kúria a szolidaritási hozzájárulást mint a fővárosi önkormányzat fizetési kötelezettségét nem vonta kétségbe – hívja fel a figyelmet az intézmény.

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Kiírta a pályázatot a Videoton FC-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítésére Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester.

Ultimátumot kapott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely is ultimátumot kapott

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet csütörtökön 168 órát adott a kormány-főváros tárgyalások újraindítására, ellenkező esetben hozzálátnak a sztrájkok szervezéséhez.

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

A metodista lelkész a NAV házkutatását az Oltalom egyesület székházában erőszakkal kívánta megakadályozni, ellenzéki politikusokkal karöltve.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168