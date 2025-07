Itt van Ruszin-Szendi Romulusz válasza a zsírleszívásos vádakra: „Vajon miért nincs eljárás?”

Mert soha nem követtem el jogsértést, és amennyiben van még Magyarországon igazság- és jogszolgáltatás, nem is tudnak elítélni. A gyanúsítás borítékolható, hogy azt tudják mondani: 'A Tiszások a vádlottak padján ülnek!'"

Ez súlyos adatvédelmi kérdés – nem csak rám nézve, hanem minden magyar katona nevében is.

2. Milyen jogalappal hozta nyilvánosságra? Orvosi titokkal való visszaélés gyanúját is felveti ez a szintű nyilvános célzás. Vagy törvénytelenül szivárogtatott információk alapján vádaskodik, vagy egy jól megkomponált hazugságot próbál eladni.

1. Honnan van az információja, hogyan jutott egy egészségügyért felelős államtitkár egy volt katona orvosi dokumentációjához vagy adataihoz? Ki és milyen jogon fér hozzá személyes, szolgálati adatainkhoz a minisztériumban? Ha ez megtörténhet velem, megtörténhet bármelyik katonával is. Ez pedig a rendszer megfélemlítő logikáját leplezi le.

A volt vezérkari főnök szerint lejáratókampány zajlik ellene, és feltesz néhány kérdést is.

