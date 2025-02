Itt vannak a kormány friss bejelentései – kövesse percről percre!

Nem ez az első alkalom, hogy nem sikerül időben elkezdeni a sajtótájékoztatót. Itt azonban felelevenítheti Orbán viktor szombati évértékelőjét, amin egyebek mellett a kormányfő bejelentettem hogy szja-mentességet kapnak a legalább két gyermeket nevelő nők. Nem is annyira burkoltan pedig megfenyegette a kereskedőket, hogy ha szép szóval nem megy, hatósági árral és profitkorlátozással törik le az árakat:

Elevenítsük fel, hogy sokakat meglephetett a nyugdíjasoknak ígért áfa-visszatérítés. Már csak azért is, mert ehhez majd egy külön kártya kell, amihez pedig vélhetően infrastruktúrát kell kiépíteni a boltokban – ráadásul a könnyítés csak bizonyos termékkörökre vonatkozik.

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszéde után először áll az újságírók elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A sajtónak van miről kérdeznie: a kormányfő szombati évértékelőjén adócsökkentési lépéseket jelentett be, amelyek nagy port kavartak a közéletben és a szakértők körében is. A nyugdíjasoknak ígért segítség sem akkora, mint amekkorának elsőre tűnhetett, erről korábbi cikkünkben írtunk:

Várhatóan terítékre kerül a két- és háromgyermekes anyák szja-metessége, a nyugdíjasok áfa-visszatérítése, valamit a kormány külpolitikája is.

