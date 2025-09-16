Itt vannak a számok: ennyit késett a MÁV augusztusban

Sikerült megtörnie a MÁV-nak az „augusztusi átkot” – ezt írta a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint azért baljóslatú az utolsó nyári hónap, mert hagyományosan ilyenkor az egyik leggyengébb a vonatok menetrendszerűsége. A javulás a vezérigazgató szerint részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottaerősítő lépéseknek volt köszönhető.

De nézzük a számokat!



A késéseket illetően a 2024-es augusztushoz képest 6,58 százalékos javulás következett be. A pontosan közlekedő vonatok aránya 79 százalék. Csökkent a késések átlagos hossza: a pontatlanságok zöme 6-15 perc között alakult, míg az – 50 százalékos jegyár-visszatérítéssel kompenzált – 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordult elő. Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizetett vissza a vasúttársaság az utasoknak.

Jobban alakult az augusztus most a korábbiakhoz képest

Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt

Tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség: az észak-balatoni vonalon közel 9 százalékkal, a dél-balatonin csaknem 7 százalékkal.

Az egyik legkritikusabb szakasznak a 100-as Budapest–Debrecen–Záhony vasútvonal számít, amely az augusztusi statisztika egyik sereghajtója lett. Az eladott vármegye- és országbérletek száma pedig nemhogy csökkent volna, mint az tanszünetben szokásos, hanem még növekedett is júliushoz képest – tette hozzá Hegyi Zsolt.