Itt vannak az NVI számai: félelmetesen nagy volt az érdeklődés a választások alatt

Vasárnap kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott az eredményeket közlő választási portál működése: a választási portál 3,1 millió egyedi látogatót szolgált ki a világ 182 országából – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Azt írták: vasárnap a www.valasztas.hu honlap több mint 164 millió oldalmegtekintést szolgált ki, de mivel egy-egy oldal megnyitása több, háttérben zajló adatlekérést is igényel, így a kiszolgáló infrastruktúra felé összesen 525 millió lekérdezés érkezett.

Az adatforgalom meghaladta a 17 terabájtot, és volt olyan időszak, amikor a szerverek percenként több mint 3,9 millió kérést kezeltek – írták.

Közölték azt is, az érdeklődés hétfőn is jelentős maradt, ezen a napon több mint 1,6 millió felhasználó 41 millió oldalmegtekintését regisztrálták a választási portálon. A magas terhelés ellenére a rendszer folyamatosan és megbízhatóan működött – emelték ki.

Voltak támadások

Közölték azt is, a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a választási időszakban nagy számban jelentkeztek rosszindulatú, a szolgáltatás működését célzó (DDoS) támadási kísérletek is.

Mint írták, ezek egyes időszakokban elérték a percenkénti több mint 3 millió kérést, azonban sikeresen kiszűrték és kezelték azokat, így a felhasználók nem tapasztaltak a szolgáltatás minőségében jelentős fennakadást vagy teljesítmény-csökkenést.

Ha feláll az új kormány, egy fontos mutatóban rögtön előrébb lép Magyarország

Sokat javulhat a nemek közti arány a politikában.

Kiderült egy fontos részlet Orbán Viktor jövő heti terveiből

Az informális EU-csúcson nem lesz ott.

Gulyás Gergely először szólalt meg a választások óta – itt van, mit mondott

A szerdai kormányülés után állt meg néhány szóra.

Újra emelkedett eggyel a Tisza Párt mandátumainak száma, de még nincs vége

Folyik a szavazatok újraszámlálása.

Sokkal olcsóbbá válik az üzemanyag a piaci áron tankolóknak

Jelentős árcsökkenés jön.

Elkezdték visszavonni az energetikai létesítményekhez kirendelt katonákat

Egyelőre nem minden létesítménynél.

Magyar Péter levelet kapott Romániából – ezt kérik tőle

Kivizsgáltatnák az állami támogatásokat.

Tényleg megóvta a választás eredményét a Mi Hazánk

Ezt Toroczkai László közölte.

Vitályos Eszter elárulta, mi lesz a Kormányinfóval

A leköszönő kormány ülésezett.

Sulyok Tamás felkérte Magyar Pétert kormányalakításra

Május 5-én vagy 6-án lehet az új Országgyűlés alakuló ülése.

