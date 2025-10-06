Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közélet egyház

Az Iványi Gábor által vezetett MET felújításokkal küzd hajléktalanellátói lehetséges bezárása ellen

mfor.hu

„A MET megtette a szükséges jogi lépéseket, folytatja a felújításokat. A beérkező adományok és felajánlások lehetővé teszik, hogy a Fővárosi Kormányhivatal felújítási kéréseit befejezzük. A munkálatokat folyamatosan dokumentáljuk” – közölte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET).

Szeptemberben hatósági eljárást indított a Sára Botond irányítása alatt működő Fővárosi Kormányhivatal a MET Dankó utcai hajléktalanellátó intézményei ellen – írja a 444.

A kormányhivatal az infrastrukturális körülményekre hivatkozva akarta bezárni ezeket a hajléktalanellátó intézményeket, többek között új festést és ágymatracokat kértek.

Nem kapták meg a normatívát

A MET friss közleménye szerint közel 3 éve nem jut el a normatíva a Dankó utcai hajléktalanellátó intézményekhez, „így csak a Fővárosi Önkormányzat példaértékű kétéves bértámogatásának, tavasz óta pedig kizárólag a civil adományoknak köszönhetően tudjuk működtetni a hiánypótló szolgáltatást”.

Az Iványi Gábor lelkész vezette MET fenntartásában több mint harminc éve működik a Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalanok Központja a Józsefvárosban. Amit nyújtanak, az a hajléktalanok közül is a legrosszabb állapotban lévők számára hiánypótló: itt a krónikus betegségekkel élő, végtaghiányos, önellátásra képtelen embereket is fogadják, van folyamatos orvosi ellátás, ingyenes étkezés, tisztálkodási lehetőség – teszi hozzá a 444.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Így fut neki az októbernek a Fidesz és a Tisza

Így fut neki az októbernek a Fidesz és a Tisza

A Republikon kutatása szerint 8 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt a biztos pártválasztóknál.

Felzárkózó települések 2.

Aprópénzből igyekeznek valóra váltani Matolcsy György álmát

300 ezer magyar ember él afrikai szintű szegénységben, az ő életüket változtatná meg a Felzárkózó Települések program. Ezt a Belügyminisztérium 1-2 milliárd forinttal indította el, s ma már az a cél, hogy a Brüsszelből guruló eurók leérjenek a legszegényebb emberekhez. Az uniós támogatás a töredéke annak, amelyet a kormány a Magyar Falu programra költ, és a fő koordinátor, a Máltai Szeretetszolgálat is szűkösnek éli meg a forrást. Eközben sok házban nincs vízvezeték, néhányan pedig a szomszédaiktól bérelnek fáskamrát 50-70 ezer forintért lakhatási céllal. A kiút akár 30-50 évig is tarthat.

Fel kellett függeszteni a botrányos előzményekkel indult időközi választást Tiszaburán

Fel kellett függeszteni a botrányos előzményekkel indult időközi választást Tiszaburán

„Tapintható a feszültség a faluban.”

Itt van, kik győzik le a Fideszt és a Tiszát Dobrev Klára szerint

Itt van, kik győzik le a Fideszt és a Tiszát Dobrev Klára szerint

Kongresszust tartott a DK, bemutatták az egyéniben induló képviselőjelölteket.

Már több mint 200 ezren válaszoltak Magyar Péternek

Már több mint 200 ezren válaszoltak Magyar Péternek

Bejelentést tett a Tisza elnöke.

Négy település is dönt ma a jövőjéről – de se a Tisza, se a Fidesz nincs a szavazólapokon

Négy település is dönt ma a jövőjéről – de se a Tisza, se a Fidesz nincs a szavazólapokon

A nagy pártok megint nem mozdultak rá az időközi választásokra.

A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

A hét ábrája: szomorú lista végén kullog Magyarország

Az OECD adatai kiábrándító képet festenek.

Minden adott a választási csalásra a fideszes faluban

Minden adott a választási csaláshoz Tiszaburán?

A fideszes falut ellepték a kamujelöltek: 70-en indulnak 6 képviselői székért.

Mészáros Lőrinc

Még Elon Muskot is lepipálja Mészáros Lőrinc a gazdagodás gyorsaságában

Világcsúcs ütemet diktál Magyarország a vagyonosodás tempójában.

Magyar Péter

Keményen odaszólt Magyar Péter a kormány egyik tagjának

Megismételte követelését, hogy Takács Péter távozzon posztjáról.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168