Az Iványi Gábor által vezetett MET felújításokkal küzd hajléktalanellátói lehetséges bezárása ellen

Szeptemberben hatósági eljárást indított a Sára Botond irányítása alatt működő Fővárosi Kormányhivatal a MET Dankó utcai hajléktalanellátó intézményei ellen – írja a 444.

A kormányhivatal az infrastrukturális körülményekre hivatkozva akarta bezárni ezeket a hajléktalanellátó intézményeket, többek között új festést és ágymatracokat kértek.

Nem kapták meg a normatívát

A MET friss közleménye szerint közel 3 éve nem jut el a normatíva a Dankó utcai hajléktalanellátó intézményekhez, „így csak a Fővárosi Önkormányzat példaértékű kétéves bértámogatásának, tavasz óta pedig kizárólag a civil adományoknak köszönhetően tudjuk működtetni a hiánypótló szolgáltatást”.

Az Iványi Gábor lelkész vezette MET fenntartásában több mint harminc éve működik a Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalanok Központja a Józsefvárosban. Amit nyújtanak, az a hajléktalanok közül is a legrosszabb állapotban lévők számára hiánypótló: itt a krónikus betegségekkel élő, végtaghiányos, önellátásra képtelen embereket is fogadják, van folyamatos orvosi ellátás, ingyenes étkezés, tisztálkodási lehetőség – teszi hozzá a 444.