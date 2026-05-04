Iványi Gábor: nem volt indokolt a hatósági fellépés

Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés négy évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az ellene és társai ellen indult büntetőügyben, tiltakozva az eljárás ellen.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség 2025 novemberében emelt vádat hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak bűntette miatt a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint két társuk ellen.

A vád szerint a terheltek 2022. február 21-én az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. A februári előkészítő ülésen a vádlottak nem ismerték el bűnösségüket.

Hatósági erődemonstráció történt

A hétfői tárgyaláson Iványi Gábor elmondta, hogy az adóhatóság vizsgálatáról előre nem értesült, egy munkatársa riasztotta, hogy fegyveres, hatósági személyek jelentek meg az egyesület székházánál. A hírre a helyszínre ment, ám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) emberei nem engedték be az épületbe. Később mégis bejutott, de a lépcsőn megakadályozták a továbbjutását. Ott dulakodás kezdődött és elkezdték visszafelé lökdösni őket.

Vallomása szerint a nyomozók nem közölték, hogy mit keresnek, iratokat, adathordozókat vittek el, amelyeket azóta sem adtak vissza. Azokkal az iratokkal ugyanakkor, amelyeket az adóhatóság kérésére korábban összegyűjtöttek, nem foglalkoztak, pedig ezeket egy külön irodában tárolták – hangsúlyozta.

Iványi Gábor álláspontja szerint nem volt indokolt a hatósági személyek fellépése, amelyet puszta erődemonstrációnak nevezett. Egyben képtelenségnek minősítette, hogy ő erőszakkal lépett volna fel a NAV munkatársaival szemben. A lelkész a költségvetési csalás gyanújával indult alapügyet is törvénytelennek nevezte, és jelezte, hogy az egész eljárás ellen tiltakozik és a vád visszavonását kéri.

Hangsúlyozta, hogy most is ugyanúgy cselekedne, mint négy évvel ezelőtt. Az eljárás további vádlotti meghallgatásokkal folytatódik.