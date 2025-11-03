Iványi Gábor: „Számítottam rá, hogy még a választások előtt vádat fognak emelni”

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és két társuk ellen – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

Mint írták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folytatott nyomozásban a hatóság tagjai 2022. február 21-én Budapesten, egy egyesület központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást, lefoglalást végeztek. A pénzügyőrök tájékoztatása ellenére – hogy az eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen –, Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.

Hozzátették: a tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében.

A vádirat szerint Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék – írták. Hozzátették: ez az erőszakos magatartás akadályozta a pénzügyőröket a jogszerű eljárásukban, de a kutatást nem tudta meghiúsítani.

A KNYF kiemelte: az alapügyben az eredményes kutatás során beszerzett bizonyítékok megerősítették a költségvetési csalás gyanúját, így a bíróság később elrendelte az egyesület közszereplőnek nem minősülő egyik gazdasági vezetőjének letartóztatását.

Iványi Gábor a gyanúsítás hírére a 24.hu-nak azt mondta: „Ez arról szól, hogy a politikai ellenfeleik ellen akarnak harcba szállni. Azt gondolom, hogy ez egy öngól volt, mert nem történt semmilyen bűncselekmény, én fel akartam menni az irodámba, és a NAV-osok voltak azok, akik lökdösődtek és elállták az utamat. És ők voltak azok, akik nem engedték fel az újságírókat, amikor azt mondtam, hogy én vagyok otthon itt. Számítottam arra, hogy vádat fognak majd emelni még a választások előtt, ha ezt kívánja az érdekük. Sokatmondó, hogy csak ellenzéki politikusokat emeltek ki a tömegből annak ellenére, hogy ott voltak több mint százan.”

Donáth Anna a Telexnek úgy reagált: „Abszurd, hogy hivatalos személy elleni erőszakkal vádolnak egy akadémikust, egy kisgyereket nevelő anyát és két nyugdíjast”. Egyébként a tavaly szeptemberi kihallgatás óta nem értesítették és nem tájékoztatták semmiről abban az ügyben, amelyben hétfőn vádat emeltek vele, Iványi Gáborral és több más politikussal szemben. Ma is csak egy négysoros tájékoztatást küldtek neki.