Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet egyház

Iványi Gáborék megpróbálják a lehetetlent

mfor.hu

Az Iványi Gábor fémjelezte Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Fővárosi Törvényszéknek beadott kérelmében ismét kezdeményezte, hogy bejegyzett egyházként vegyék nyilvántartásba.

Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták: a MET minden tekintetben megfelel a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi törvényben előírt, a bejegyzett egyház státuszhoz szükséges feltételeknek.

Közlésük szerint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség javára 2021-ben 39 951, 2022-ben 52 030, 2023-ban 73 656, 2024-ben 93 193, 2025-ben pedig 113 661 adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1 százalékát, tehát a törvénybe foglalt feltétel – miszerint a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását megelőző 5 év átlagában legalább négyezer magánszemély ajánlja fel befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát – sokszorosan teljesült.

Kitértek arra, hogy a 2011-es egyházi törvény következtében nem csak korábbi egyházi státuszukat, de a tevékenységeikért törvényesen járó normatív támogatások nagy részét is elvesztették. Akkor a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak, amely 2014-ben és 2016-ban kártérítésre és a státusz visszaállítására kötelezte a magyar államot, de a státusz rendezését nem hajtották végre.

Nem adják fel
Nem adják fel
Fotó: MTI

Ez sodorta adósságba az intézményeket – írták –, aminek következtében ma már nem jut el állami támogatás a számláikra, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal inkasszálja adósságtörlesztés, késedelmi kamat és egyéb büntetések címén. 

Közölték: jelenleg kizárólag civil adományokból tartják fenn szociális és oktatási intézményeiket. Az állami támogatások hiánya – az ellátottak és a munkavállalók érdekeinek védelmében – több intézményük átadására kényszerítették őket.

A MET az egyházi törvény 2019-es módosítását követően kezdeményezte nyilvántartásba vételét. Először a 2021-ben született bírói döntés alapján vallási egyesület, majd visszamenőleges hatállyal nyilvántartásba vett egyház lett. A személyi jövedelemadó 1 százalékát felajánlók száma alapján 2022-ben bejegyzett egyházi státuszt szerzett a Fővárosi Törvényszék elsőfokú és a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése alapján. Az ügyészség azonban megtámadta a döntést, mivel álláspontjuk szerint a bejegyzett egyházi státusz megszerzésének egyházi törvényben rögzített feltétele azt jelenti, hogy az egyháznak 5 éven keresztül kell kapnia felajánlásokat.

Iványiék úgy láták, meglehetősen cinikus az ügyészség számítási módszere, hiszen a MET 2012 és 2021 között a technikai szám hiánya miatt nem tudta az szja 1 százalékos felajánlásokat gyűjteni. A Kúria osztotta az ügyészség álláspontját, a két korábbi bírói döntést hatályon kívül helyezve, illetve megváltoztatva elutasította a MET bejegyzett egyházi státuszra való jogosultságát. Ez a döntés ugyan meghagyta a technikai számukat, amely lehetővé teszi az 1 százalékos adófelajánlások gyűjtését, de elvette az ehhez járó állami kiegészítő támogatást. Ez 2024-ben több mint 500 millió forint plusz bevételt jelentett volna a MET-nek a felajánlások kiemelkedően magas száma miatt. 2025-ben nagyságrendben 700 millió forintos kiegészítő támogatástól estek el a státusz elvételének következtében. 

A döntés ellen a MET az Alkotmánybírósághoz fordult, azonban a bírói testület is elutasította a MET panaszát 2023 decemberében. Tavaly a MET ismét az Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújtott be keresetet a státusszal összefüggő eljárás elhúzódása, valamint az egyházi törvény rendelkezéseinek diszkriminatív, egyértelműen a MET hátrányára történő értelmezése és alkalmazása miatt.

Közleményében a MET köszönetet mondott az 1 százalékos felajánlásokért, és azt írták: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a harmadik legtámogatottabb az egyházak között Magyarországon. A MET teljesítette a törvényes feltételeket, így ismét jogosult az állami kiegészítő támogatásra, amely kiemelt összegű állami kiegészítő támogatást, és újabb esélyt jelent az adósságok rendezésére, az államtól átvállalt feladatokat végző intézményeink további működtetésére – olvasható a közleményben.

A Fővárosi Törvényszéknek az érvényes jogszabályok szerint 30 napon belül kell hivatalos választ adnia a MET kérelmére.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Ez a Bajza utca – Navalnij emlékmű” – így mondanák be a megállót a Kétfarkú Kutyapárt tervei szerint

Erre a névre neveznék át az M1-es metróvonal „Bajza utca” megállóját Kovács Gergelyék. 

Súlyos mulasztásoknak köszönhető a parajdi bányakatasztrófa

A román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete lezárta a vizsgálatot, és megállapította: előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, mégsem tekintették mindezt az illetékes intézmények közvetlen veszélynek.

Már nyáron megvolt a Putyin-Trump csúcs időpontja?

Összeállhat a puzzle: most már világossá vált, hogy mi szükség volt a nyári szigorításokra.

Elszakadt a cérna: többezer amerikai városban tüntetnek Trump ellen

Szombaton több mint 2500 helyszínen - kisvárosoktól a nagyvárosokig - várhatóan milliók fognak tüntetni Amerikában, hogy a Trump-adminisztráció ellen tiltakozzanak. 

Visszaüzent Karácsony Gergely Orbán Viktor beszólására

Orbán Viktor reggel kötött bele Karácsony Gergelybe, aki nem hagyta szó nélkül. 

Anton Bendarzsevszkij: Ezért vállalja Putyin a kissé veszélyes budapesti utazást

A posztszovjet térség szakértője, egyben az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója arról posztolt, miért éri meg Putyinnak bevállalni a kacifántos ideutazást Magyarországra. 

Ez Viszont Privát Varga Judit visszatéréséről, Trump és Putyin dicséretéről, megszorításokról

A héten kül- és belpolitikai fronton sem unatkozhattunk, ráadásul a kettő sok esetben össze is függött – mint például Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktorhoz intézett dicsérete az egyiptomi békecsúcson. Közben a kormány bedobta Varga Judit nevét, elkerültük a bóvlit, Orbán Viktor pedig kizárta az euró bevezetését. Az Ez Viszont Privát legújabb adásában Csabai Károly főszerkesztő, Bozsó Péter és Imre Lőrinc újságíró beszélgettek.

Biztonsági szakértő: példátlan előkészületek a budapesti Trump-Putyin csúcsra

A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség és kiberbiztonsági szakemberek összehangolt munkája mellett az amerikai Secret Service és az orosz elnöki testőrség is részt vesz a műveletekben. Hajós István biztonsági szakértő szerint a légi, földi, vízi és földalatti védelmi rendszerek mellett kibertámadásokkal is számolni kell. Vadászgépek és lehallgatás elleni zavaróberendezések bevetése is várható. A csúcstalálkozó napján a főváros több pontján lezárások, közlekedési fennakadások és logisztikai korlátozások lesznek, amelyek a budapesti lakosságot is érintik.

A katolikus egyház nem akar résztvenni a választási kampányban

Ki akarunk maradni a kampányból – üzeni az új vezetésű Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,

Szétesik a kerület? – népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros VII. kerületről való leválásáról

Szétesik a kerület? – népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros VII. kerületről való leválásáról

Csütörtök este gyűlést tarott a leválási folyamat ötletét elindító két rabbi, Szabó György és Frölich Róbert Belső-Erzsébetvárosban, és népszavazás kezdeményezéséről döntöttek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168