Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

Felfüggesztett börtönbüntetést kért a csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolt Iványi Gáborra és több ellenzéki politikusra is a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – tudta meg a 24.hu. Értesüléseiket a Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette.

Az ügyészség a metodista lelkészen kívül Gurmai Zita országgyűlési képviselőt, Donáth Anna volt momentumos európai parlamenti képviselőt, Szél Bernadettet és Herényi Károly volt országgyűlési képviselőt és még két társukat állítja bíróság elé. Ez volt az a felháborodást keltő eset, amikor a NAV-osok előre be nem jelentett kutatást tartottak az Iványi által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában, amit a vádhatóság szerint erőszakkal próbálta megakadályozni Iványi a társaival – teszi hozzá a lap.

Iványi Gábor bizonyára hivatalból utálja a bűnt

Fotó: Facebook/Iványi Gábor https://www.facebook.com/photo/?fbid=8247502231993931&set=ecnf.100043511663773

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lapnak az üggyel kapcsolatos megkeresésére azt közölte, hogy Iványit csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntettével vádolják, és ezt a bűncselekményt a törvény öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.

Az ügyben érintett négy politikust csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt állítják bíróság elé, ennek a bűncselekménynek pedig két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tételkerete. Ennél a büntetési tételnél azonban enyhébb büntetés is kiszabható a Btk. szerint, ha annak legkisebb mértéke a büntetés kiszabásának elveire figyelemmel túl szigorú lenne.