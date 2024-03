Az ellenzéki mintaváros, mely tíz éve még „fullfideszes” volt

Jászberényben a 2014-es önkormányzati választáson még tízből tíz egyéni választókerületben győzött a Fidesz, a polgármesteri széket pedig elég meggyőző fölénnyel, a voksok csaknem 41 százalékával, 3703 szavazattal az ugyancsak kormánypártok sorait erősítő Szabó Tamás szerezte meg. Akkor a jobbikos Budai Lóránt és a DK–Együtt színeiben induló Gedei József 26,5 százalékot (2413 szavazat), illetve 25 százalékot (2284 szavazat) szerzett.

Budai Lóránt már 2014-ben is szép eredményt ért el, de 2019 óta kétszer is nagy fölénnyel győzött

Fotó: Bánkuti András

2019-ben azonban nagyot változott a közérzet a Jászság fővárosában. A kormánykritikus erők megalapították a Közösen Jászberényért Egyesületet (KJE). A polgármesteri székért folytatott versenyben toronymagasan győzött az ő jelöltjük, Budai Lóránt, aki a voksok 63 százalékával (8327 szavazat) könnyedén utasította maga mögé az addigi fideszes városvezetőt, Szabó Tamást, aki hiába növelte támogatóinak számát 4569-re, ez csupán a szavazatok 34,5 százalékára volt elég.

Ennél sokkal érdekesebb volt viszont az, hogy a 14 fős (10 egyéni választókerületi, valamint 4 kompenzációs listás mandátumból álló) képviselő-testületben gyakorlatilag patthelyzet alakult ki. A 10 egyéni választókerületből 6-ot vitt el a Fidesz, 4-et a KJE, a kompenzációs listáról pedig 1 fideszes, 2 KJE-s, valamint 1 Mi Hazánk-os jelölt került be a közgyűlésbe. Az áldatlan állapot alig három évig tartott. A DK-s Gedei József (aki 2022 elejéig alpolgármesteri tisztséget is betöltött) a Fidesszel karöltve kezdeményezte a képviselő-testület feloszlatását, mely a DK országos vezetésében is megütközést keltett. Az oszlatást végül 2022 késő őszén mondta ki a képviselő-testület, így az időközi választásra 2023. január 15-én került sor.

Az új választás már teljesen új, egyértelmű helyzetet teremtett. A polgármesteri széket a 2019-essel gyakorlatilag azonos szavazatszámmal, 8267 vokssal (67 százalék) Budai Lóránt nyerte el a Fidesz jelöltje, Besenyi Orsolya előtt, akinek mindössze 3671 szavazatot (30 százalék) sikerült összegyűjtenie. A 10 egyéni választókerületi mandátumot kivétel nélkül a KJE jelöltjei szerezték meg, a fideszesek kénytelenek voltak beérni a négy kompenzációs listás hellyel. Ezen a voksoláson az időközi választásokhoz képest meglehetősen magas, csaknem 60 százalékos volt a részvétel.

Az időközi választás után megszűnt a patthelyzet a közgyűlésben

Fotó: Bánkuti András

Az időközi választás következménye lett, hogy Gedei József visszavonult a politikától, a politikai pártok helyi szervezetei közül feloszlott a Fideszé, a DK-é és a Mi Hazánké is. A DK már január végén újra működött, míg a helyi országgyűlési képviselő, Pócs János javaslatára feloszlatott Fidesz csak augusztus elején indult újra, Facebook-oldaluk pedig szeptember óta él. A Mi Hazánk helyi szervezetének Facebook-oldala viszont az időközi választás óta is üresen vegetál.

A voksolás után lapunk interjút is készített az újraválasztott polgármesterrel:

Kapcsolódó cikk Budai Lóránt: kormánypárti képviselőtől nem várok segítséget Az újraválasztott jászsági polgármester szerint végre nem valami ellen, hanem hanem valami mellett szavaztak a jászberényiek.

Nyugodt kampányt ígérnek

Ilyen történtek után a múlt hét kedden a KJE a „győztes csapaton ne változtass” elvét követve hivatalosan is bejelentette, polgármesterjelöltjük ismét Budai Lóránt lesz, és a tíz választókerületben is azokat jelölik képviselőnek, akik alig több mint egy éve mind megnyerték saját körzetüket. Az egyesület közösségimédia-oldalán olvasható bejelentésük szerint ők

„az elmúlt másfél évben bebizonyították, hogy képesek önzetlenül, a városukért dolgozni”,

és bíznak abban, most júniusban meg tudják ismételni akkori eredményüket.

Budai Lóránt a jelöltbemutató sajtótájékoztatón azt mondta,

„nem a többi indulóval kívánnak foglalkozni a kampány során, hanem az elképzeléseiket szeretnék majd megosztani a várossal”.

A regnáló polgármester a BerényCafé beszámolója szerint a közeljövőt érintő elképzeléseikről azt mondta, az ivóvízhálózat- és szennyvízhálózat-fejlesztése, valamint a világítás korszerűsítése is a terveik között szerepel.

Két nappal később, csütörtökön a helyi Fidesz is bejelentette jelöltjeit. Mivel a korábbi polgármester-jelöltek már vagy nem tartózkodnak a Jászság fővárosában, vagy visszavonultak, így egy visszatérő arccal rukkoltak elő Hajnal-Nagy Gábor személyében. A férfi 2014-ben még megnyerte egyéni körzetét, ám a 2019-es választáson ugyanitt már vereséget szenvedett a KJE jelöltjétől, és kompenzációs listán sem sikerült mandátumot szereznie. A 2023-as időközi választáson nem is indult el, és a most bejelentett tíz választókerületi jelölt között is csak hárman vannak az akkor totális vereséget szenvedett fideszes csapatból. Közülük egy fő, aki most kompenzációs listáról tagja a jászberényi képviselő-testületnek.

Hajnal-Nagy Gábor a helyi JTTV-nek azt mondta elképzeléseiről, az utak „azonnal beavatkozást igényelnének sok helyen a városban” az állapotuk miatt. Azt azonban elismerte, ennek érdekében külső fejlesztési források bevonására is szükség lenne. A Fidesz – mint fogalmaztak – a „lakossági beszélgetések alapján alakítja ki programját”, és azt is közölték, a korábbi kampányaikkal ellentétben

„konfliktusmentes, értékeken alapuló kampányt”

kívánnak képviselni.