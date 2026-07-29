Javasolták egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn – mondta el Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke a testület szerdai ülése után.

Varga Lőrinc 2024-ben követett el ittas vezetést, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását – közölte Sasi-Nagy Edit.

Emlékeztetett: a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák.

Ennek alapján Sasi-Nagy Edit a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta a bizottságnak, amit az egyhangúlag támogatott.