1p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közélet

Javasolták egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését

mfor.hu

Erre tett javaslatot a mentelmi bizottság.

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn – mondta el Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke a testület szerdai ülése után.

Varga Lőrinc 2024-ben követett el ittas vezetést, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását – közölte Sasi-Nagy Edit.

Emlékeztetett: a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák.

Ennek alapján Sasi-Nagy Edit a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta a bizottságnak, amit az egyhangúlag támogatott.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ki jelenti a legnagyobb veszélyt Magyar Péterre? Megnevezték

Ki jelenti a legnagyobb veszélyt Magyar Péterre? Megnevezték

Nagy a teher rajta.

Eddig lehet pályázni a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára

Eddig lehet pályázni a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára

Szeptember előtt megválaszthatják a tisztviselőket.

Ruff Bálint levelet írt, jöhet az újabb rendkívüli parlamenti ülés

Ruff Bálint levelet írt, jöhet az újabb rendkívüli parlamenti ülés

Az oktatásról és az egészségügyről lenne szó.

Magyar Péter elárulta: fontos áfacsökkentésről döntenek

Magyar Péter elárulta: fontos áfacsökkentésről döntenek

Szerdán eldől a tűzifa áfájának sorsa.

Nem akárkit fogadott személyesen Forsthoffer Ágnes

Nem akárkit fogadott személyesen Forsthoffer Ágnes

Még fotó is készült a találkozóról.

Lázár János lehet az első, akinek elveszik a pénzét?

Lázár János lehet az első, akinek elveszik a pénzét?

Rengeteg szavazásból maradt ki a korábbi tárcavezető, ami súlyos következményekkel járhat.

A Fidesz lefoglalt szervereinek ügyével nem lehetett versenyezni a héten

Így alakultak a 30. hét nézettségi adatai.

Megszavazta a parlament a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt

Megszavazta a parlament a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt

A Fidesz nem szavazta meg.

Méregdrága volt az utolsó petíciós kampánya a Fidesz-kormánynak

Méregdrága volt az utolsó petíciós kampánya a Fidesz-kormánynak

Bruttó 22,2 milliárd forintba került.

Nagy nap lesz ma a parlamentben: szavaznak a vagyonvisszaszerzési hivatalról

Nagy nap lesz ma a parlamentben: szavaznak a vagyonvisszaszerzési hivatalról

Elkezdik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG