Jelentős leállás jön az Ügyfélkapunál

A Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén 2025. november 1-jén, szombaton 21 órától ütemezett karbantartást végeznek – vette észre a szeretlekmagyarorszag.hu a kormányhivatalok központi honlapján közzétett tájékoztatót. A munkálatok várhatóan 16 órán át tartanak.

A karbantartás ideje alatt nem lesz elérhető a DÁP alkalmazással történő bejelentkezés a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül. A rendszer használata továbbra is csak a KAÜ-n keresztül lehetséges.

A tájékoztató szerint az Ügyfélkapu+ működése, valamint a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulás várható.

KAÜ-belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra, DÁP előregisztrációra, valamint a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére, átvételére vonatkozik.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Központi Kormányablakban, a vezetői engedély honosítása ügytípusban kizárólag azoknak az ügyfeleknek intézik ügyeit, akik saját nevükre foglaltak időpontot.

Leáll egy kis időre

Fotó: ugyfelkapu

A NAV rendszerei szintén érintettek lesznek a karbantartás idején. Az adóhivatal közlése szerint november 1-jén 21 órától november 2-án 13 óráig az IdomSoft Zrt. végzi a KÜNY rendszer karbantartását.

Ebben az időszakban nem lehet DÁP-azonosítással belépni a NAV elektronikus ügyintézési weboldalaira, továbbá nem lehet cégkapuról és KÜNY-tárhelyről küldeményeket küldeni.

Az Ügyfélkapu+-ra történő bejelentkezésnél is lassulásra lehet számítani.

A DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleknek a leállás ideje alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteniük.

A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025. november 2-i kezdettel kapcsolatos, egyszerűsített foglalkoztatási bejelentéseket igazolási kérelemmel együtt, a 23. pótlap 6. rovatának jelölésével lehet benyújtani. Ezeket november 3-án, hétfőn éjfélig kell eljuttatni.

Az adóhivatal arra kéri ügyfeleit, hogy tervezzék meg elektronikus ügyintézésüket a karbantartási időszak figyelembevételével.