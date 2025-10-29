2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet NAV

Jelentős leállás jön az Ügyfélkapunál

mfor.hu

A belépés DÁP-azonosítással nem lesz elérhető, és több szolgáltatásnál lassulásra lehet számítani. A NAV határidőket is módosít.

A Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerén 2025. november 1-jén, szombaton 21 órától ütemezett karbantartást végeznek – vette észre a szeretlekmagyarorszag.hu a kormányhivatalok központi honlapján közzétett tájékoztatót. A munkálatok várhatóan 16 órán át tartanak.

A karbantartás ideje alatt nem lesz elérhető a DÁP alkalmazással történő bejelentkezés a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül. A rendszer használata továbbra is csak a KAÜ-n keresztül lehetséges.

A tájékoztató szerint az Ügyfélkapu+ működése, valamint a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulás várható.

KAÜ-belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra, DÁP előregisztrációra, valamint a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére, átvételére vonatkozik.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Központi Kormányablakban, a vezetői engedély honosítása ügytípusban kizárólag azoknak az ügyfeleknek intézik ügyeit, akik saját nevükre foglaltak időpontot.

Leáll egy kis időre
Leáll egy kis időre
Fotó: ugyfelkapu

A NAV rendszerei szintén érintettek lesznek a karbantartás idején. Az adóhivatal közlése szerint november 1-jén 21 órától november 2-án 13 óráig az IdomSoft Zrt. végzi a KÜNY rendszer karbantartását.

Ebben az időszakban nem lehet DÁP-azonosítással belépni a NAV elektronikus ügyintézési weboldalaira, továbbá nem lehet cégkapuról és KÜNY-tárhelyről küldeményeket küldeni.

Az Ügyfélkapu+-ra történő bejelentkezésnél is lassulásra lehet számítani.

A DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleknek a leállás ideje alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteniük.

A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2025. november 2-i kezdettel kapcsolatos, egyszerűsített foglalkoztatási bejelentéseket igazolási kérelemmel együtt, a 23. pótlap 6. rovatának jelölésével lehet benyújtani. Ezeket november 3-án, hétfőn éjfélig kell eljuttatni.

Az adóhivatal arra kéri ügyfeleit, hogy tervezzék meg elektronikus ügyintézésüket a karbantartási időszak figyelembevételével.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közösen venné fel a harcot Magyar Péter az ellenzékkel

Magyar Péter közös kiállásra szólítja fel az ellenzéki pártokat „az orbáni hamisítás” ellen

Megvan Varga Judit új tisztsége

A Nemzeti Mentál Pajzsnál tér vissza a volt igazságügyi miniszter. 

Elment a legendás esztéta

Meghalt György Péter, a magyar művészettörténet, esztétika és médiaelmélet kiemelkedő tudósa, aki évtizedeken át alakította a hazai felsőoktatás és a kortárs művészeti kutatás világát. Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója, az MTA doktora 71 éves volt.

Elhunyt Pintér Sándor egykori embere

Kacziba Antal nyugalmazott rendőr dandártábornok 78 éves volt. 

Nem adják fel: ismét tüntettek a taxisok

Szerdán ismét tüntettek a budapesti taxisok, több tucat autóval tartottak tiltakozó demonstrációt a Fővárosi Közgyűlés ülésezése alatt a Városháza előtt.

Az első budapesti fecske: Mátyásföld is elesett

Navracsics Tiborék rendelete nyomán. 

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

Magyar Péter bekeményít, és feljelentést tesz

A Tisza Párt elnöke a Facebookon árulta el ezt.  

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Gulyás Gergely bejelent valamit? Szokatlanul időpontban tartják a Kormányinfót

Csütörtökre meghirdették a Kormányinfót. 

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

Bebizonyosodott: egyre nagyobb probléma a korrupció Magyarországon

A Legfőbb Ügyészség is egyre több ilyen esetet regisztrált.

Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

Megint hátborzongató számokkal találhatja magát szemben a benzinkutakon

Drágul a tankolás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168