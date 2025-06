Jeszenszky Géza: „Elég nagy a baj”

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Meg is kellett operálni Jeszenszky Gézát.

Ágyhoz vagyok szögezve, lehet, hogy hetekig tart a kezelés. Fájdalmaim nincsenek, előttem a számítógép, kommunikálok, levelezek. Sajnos le kellett mondanom egy pénteki csallóközi programot is, ami szintén egy előadás lett volna – mondta az egykori politikus.

Délután a családja vette észre, hogy másként mozog, fáradtabbnak, lassabbnak látták. „Annyira megijedtek, hogy mentőt hívtak, ők vittek be a kórházba. Ott pedig a CT- és MR-vizsgálatok során derült ki a súlyos komplikáció” – mondta az egykori miniszter, aki hozzátette: szerdán is előadni készült, így külön bosszúság számára, hogy az előadást nem tudja megtartani, pedig már a műtéti varratok kiszedésére volt betervezve.

„Sajnos elég rossz a helyzet, fertőzés lépett fel a sebnél, ami komoly következményekkel fenyeget, és hosszabb kórházi tartózkodást igényel. Most elég kemény antibiotikumos kezelést kapok a Honvédkórházban” – ezt már a a Blikknek mondta el maga Jeszenszky Géza.

Mint kiderült, a nemrég végzett műtét helyén léptek fel komplikációk. A kórházban arról tájékoztatták őket, hogy a kalapácsos támadó, G. Ferenc által használt szerszámon lévő kosz fertőzhette meg őt. A volt külügyminiszternek felesége tájékoztatása szerint legjobb esetben is hetekig benn kell maradnia, egyelőre erős antibiotikum-kúrát kap infúzión. A kezelés kimenetelét jelenleg nem tudják megjósolni – írja a Magyar Hang.

Jeszenszky Géza rosszul lett a hétfő délután online tartott előadása után, mentővel kellett a Honvédkórházba vinni – mondta keddre virradó éjjel a volt külügyminiszter felesége, Jeszenszky (Héjj) Edit. Azt írta, férje az idegsebészeti osztályon fekszik, csináltak CT-t és MRI-t is.

