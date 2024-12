„Jézus a bűn, az erőszak és a zsarnokság felett a szeretet erejével győzedelmeskedett”

Szemerei János elmondta, hogy az angyalok is úgy hirdették az érkezőt, mint aki a békesség fejedelme lesz, békességet hoz a földre. „Olyan békességet, amit egyedül Isten adhat, ami nem erőszakkal száll szembe az erőszakkal, hanem a szeretete erejével és ezzel töri le a bűnt, majd Húsvétkor a halált, és végül győztesen visszatér”. Jézus születése, halála és feltámadása azért olyan fontos, mert ez adja a reményt, „ez nyitja ki a mi szűk keretek közé szabott világunkat az örökkévalóság felé” – mondta.

Kifejtette, hogy a víz, a levegő és az élelem mellett szükségünk van lelki dolgokra, szeretetre, törődésre és biztonságra is, hogy szabadon és nyugodtan élhessünk méltó emberi életet. A bűn és a halál korlátozza az életünket, de Jézus azért született meg, hogy ezekben is a segítségünkre legyen – emelte ki.

A püspök megdöbbentőnek nevezte, hogy Jézus gondoskodó, másokra szoruló gyermekként jelent meg. Meglátása szerint ezzel „magnak a gondviselésnek is egyfajta méltóságot, rangot adott az Isten azzal, hogy az ő fia is kiszolgáltatottként érkezett, miközben azért jött, hogy segítsen nekünk”. Jézus születése, felnövése és tanításai által olyasmi történt, amiben megérthetjük karácsony ünnepét – hangoztatta.

A győri Nádorvárosi evangélikus templomban tartott, úrvacsorával egybekötött karácsonyi istentiszteleten Szemerei János kiemelte: a karácsonyi történetnek az a legizgalmasabb része, hogy „ezt a pici bolygót tisztelte meg az Isten azzal, hogy Jézus Krisztusban meglátogatta”. Nem magától értetődő, hogy kisgyermekként érkezett, hiszen „az emberek a nagyra, az erősre, a tiszteletreméltóra tudnak felnézni, a gyermekre nem annyira figyelnek fel” – mondta, hozzátéve, hogy a napkelteli bölcsek is először arra számítottak, hogy a királyi palotába mennek.

Egyedülálló és különleges Jézus születése, mert azért jött a világra, „hogy azon a területen is segítségünkre legyen, amiben nem számíthatunk sem a saját erőnkre, sem a szüleinkre, sem a rokonainkra, sem a barátainkra”. Jézus a bűn, az erőszak és a zsarnokság felett a szeretet erejével győzedelmeskedett – mondta Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke szerdán.

