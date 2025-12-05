1p

Közélet Cinema City Választás 2026

Jó hír: leállítja a kormánypropagandát a mozifilmek előtt a Cinema City

mfor.hu

Megértették a nézők igényit.

„Megértettük, hogy sok moziszerető néző nem szeretne ilyen hirdetésekkel találkozni nálunk, így a december 4-től kezdődő mozihéttől ez a spot kikerül a film előtti reklámblokkból” – írta a Cinema City az aHang politikai igazgatójának, Szalóki Viktornak címzett levelében, miután az aktivista szervezet levélküldő kampányt indított. Ebben a kampányban arra kérték követőiket, hogy írjanak üzenetet a CInema Citynek, hogy a mozikat üzemeltető cég ne vetítsen kormányzati vagy más politikai jellegű tartalmakat a gyerekfilmek előtt.

Vasárnap írta meg a momentumos Tompos Márton, hogy kormánypropaganda ment egy gyerekfilm vetítése előtt a Campona Moziban. A Zootopia 2 gyerekfilm vetítése előtt egy adócsökkentésről szóló kék kormányzati bannert mutattak.

