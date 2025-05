Jó hírt kaphat Brüsszelből Orbán Viktor, Ursula von der Leyen nem akarja provokálni

A Politico brüsszeli hírlevele szerint igen feszült hangulatban zajlott egy megbeszélés Hadja Lahbib, az Európai Bizottság (EB) egyenlőségért felelős biztosa, valamint Sebián-Petrovszki László, a magyar parlament Sokszínű Magyarországért országgyűlési képviselői csoportjának elnöke között.

A melegségét a nyilvánosság előtt is felvállaló magyar képviselő a Politico egy, a megbeszélésen részt vevő forrása szerint arra igyekezett rávenni Lahbibot, hogy a Bizottság lépjen közbe a gyülekezési törvény módosításával a betiltás fenyegetésével szembenéző budapesti Pride felvonulás érdekében. Lahbib az X-en „őszinte és konstruktív” találkozónak minősítette a megbeszélést, a forrás szerint azonban inkább „harcias” volt a hangulat.

Met with Member of Parliament, László Sebián-Petrovszki, chair of the LGBTIQ Intergroup “For a Diverse Hungary”



Frank & constructive discussion to promoting equality & non-discrimination.



The @EU_Commission is committed to uphold EU values and stands for the rights of all. pic.twitter.com/dxPxyd6rXt