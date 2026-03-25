Jó hírt kapott a Tisza Párt: rekordszámú szavazó voksolhat a külképviseleteken

A Nemzeti Választási Iroda honlapján március 25-én, szerdán reggel 5 órakor közölt legfrissebb adatok szerint minden eddiginél többen, 65 695-en kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, adta hírül a Telex.

2022-ben 65 480-an regisztráltak, a többségük csak az utolsó két hétben intézte el ezt.

Két feltétele van annak, hogy a külföldön élő magyarok április 12-én az egyik általuk választott külképviseleten adják le személyesen a szavazatukat: legyen állandó magyarországi lakcímük, és legkésőbb április 2-ig regisztrálják magukat a külképviseleti névjegyzékbe. Ezután szavazhatnak országos pártlistára (vagy nemzetiségi listára), illetve a magyarországi lakcímük szerinti egyéni választókerületi jelöltre.

A Választási Földrajz szakértői szerint a rekordszámú külképviseleti szavazó egyértelműen a Tisza Pártnak kedvezne. Ezekben a szavazókörökben ugyanis az elmúlt választásokon mindig nagyon masszív ellenzéki többséget láthattunk.