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Közélet Hadügy, védelem, honvédelem Ruszin-Szendi Romulusz

Jó példa, ész és gerinc – ezt várja Ruszin-Szendi Romulusz a frissen avatott altisztektől

mfor.hu

Ötszáz katona tett altiszti esküt. 

Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét – mondta a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten, a Hősök terén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett csaknem ötszáz katona eskütételén.

Ruszin-Szendi Romulusz beszédében kiemelte: az altiszti beosztás az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. „A nap végén ti és az általatok közvetetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkátokat” – fogalmazott a miniszter az esküt tett katonákhoz szólva.

Felhívta az altisztek figyelmét arra: jó katonák, de most vezetővé kell válniuk és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. A miniszter szólt arról is, az altisztek közössége a honvédség gerince abban az értelemben is, hogy a gerinc adja meg a szervezet tartását. Segítsetek abban, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos, olyan délceg legyen, mint ahogy mi azt magunktól elvárjuk – kérte az esküt tettektől.

A miniszter azt is kérte, hogy példával, ésszel, gerinccel vezessék alárendeltjeiket, és jelezte, az ő dolga miniszterként az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa.

Mint mondta, a kormány elkötelezett, hogy a megbecsülést és önbecsülést visszaadják a katonáknak. A hozzátartozóknak megköszönte a bizalmat, hogy szerettüket a honvédségre bízták, és jelezte, semmit nem fognak eltitkolni és minden vizsgálatot nyilvánosságra hoznak, hogy még több család merje rájuk bízni gyermekét. A hozzátartozóktól azt kérte, engedjék, hogy az esküt tett katonák tegyék a dolgukat, mert – mint fogalmazott – a családi nyomás alatt álló katona nem tud magabiztos lenni.

Szólt arról is, hogy a katonai szolgálat egy életen keresztül tart és nem egyszerű: „ha csörög a telefon, jönni kell, mert az ország számít ránk”. Emlékeztetett arra: a közelmúltban a hőhullám idején is bizonyították a katonák, hogy segítenek a bajban. A miniszter tisztességes szolgálatot kért az esküt tett katonáktól. „Ha este a tükörbe néztek, azt tudjátok mondani, én úgy csináltam, ahogy magamtól elvártam és azok, akik szeretnek, ezt várják el tőlem. Ha így lesz, akkor nagyon sikeres lesz a Magyar Honvédség veletek, általatok” – mondta a miniszer, sok sikert kívánva az altiszteknek. 

(MTI) 

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