„Nem változott semmi” — mondja a Jobbik elnöke

A Tisza Párt jelképe a mai naptól az 1956-os lyukas zászló – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A tavalyi európai parlamenti választásokat már a Tisza nyerte Újpesten, ahol most csak a DK és a Fidesz méri össze erejét egy időközi országgyűlési választáson.

„Nem változott semmi: minden eszközzel be akarjuk teljesíteni Magyarországon a rendszerváltást” – jelentette ki Adorján Béla.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Adorján Béla pártelnök.

