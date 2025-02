A választási törvény megváltoztatását kezdeményezik

Szerdán, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján Brenner Koloman, az ellenzéki párt elnökhelyettese azt közölte: erről szóló javaslatcsomagjukat a közeljövőben a parlament elé terjesztik. A politikus arról beszélt: kezdeményezéseikkel igazságosabbá és arányosabbá kívánják tenni a magyarországi választási rendszert — számol be róla az MTI.

