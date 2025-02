Jócskán megdrágult a sportállamtitkár feleségének beruházása

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly októberben adta át a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Központot, amely szűk három év alatt épült fel. Azonban csak most derült ki, hogy menet közben újabb 5,5 milliárd forinttal drágult a projekt – írja az Átlátszó.

A beruházás eredetileg 43,4 milliárd forintba került volna, később azonban drágult egy kicsit, az oknyomozó portál 2023 nyarán írta meg, hogy olyan pluszigények merültek fel az építkezés során, amelyek 2,5 milliárd forinttal növelték a költségeket. A közpénzből épülő, a kormányközeli West Hungária Bau által kivitelezett központba ugyanis – egy eredetileg be nem tervezett – ellenáramoltató-medence is került, emellett egyéb módosításokat is kértek a megrendelők.

Kicsit túlfutott

Fotó: MTI

Most pedig az orosz-ukrán háború hatásaira hivatkozva újból emelkedett a végösszeg, amely így immár meghaladja a nettó 50 milliárd forintot.

Az Átlátszó szerint a drágulást az orosz-ukrán háború okozta építőanyag-áremelkedéssel indokolják. Ahogy az EKR-be feltöltött dokumentumban olvasható:„a 6. sz. módosításban a 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet és a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet alapján kiadott szakvéleményben meghatározott, háborús infláció miatti költségnövekmény rendes üzleti kockázatot meghaladó része kerül átvezetésre, azaz a vállalkozói díj nettó 5.567.960.028 forint összeggel kerül megemelésre, valamint a díjemelés miatt indokolt, szükségszerű módosításokat (jótállási biztosíték összege, mérföldkövek stb.) tartalmazza.”

Kovács Katalin kajakkirálynő férje Schmidt Ádám a kormány sportállamtitkára.