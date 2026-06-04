Jogi lépéseket tesznek a Szoboszlai-öltözékből pénzt csináló cégek ellen

Jogi lépéseket tett a Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség, miután a 25 éves labdarúgó hatalmas feltűnést keltő ruhában jelent meg a minap a válogatott edzőtáborában – írja a Bors.

Az öltözéket megörökítő fotót rengetegen felhasználták, Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa a portálnak elmondta: bár a humoros formában készített tartalmak ellen semmilyen fogásuk nincsen, a kereskedelmi célú felhasználáshoz senki nem kért tőlük engedélyt. Úgy fogalmazott:

tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet.

Elmondta, az ugyanakkor nem elfogadható, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik fényképeit, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket.

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Kiemelte, az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlük engedélyt az említett fényképek vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtették, és a jövőben is meg fogják tenni. Hozzátette, több megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot.