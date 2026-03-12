Jöhet újabb rendkívüli bejelentés a Kormányinfón? Kövesse velünk percről percre!

Mi az a Z1G?

A 444-gyel kezdődött az újságírói kérdések sora, azt kérdezték, mi az a Z1G? Gulyás szerint Lázár Jánost kellene megkérdezni, akitől származik a fogalom. Csak annyit fűzött hozzá, hogy Zelenszkij megy túl minden határon, nem Orbán Viktor. Zelenszkij nem az európai civilizáció része, azon kívül áll - tette hozzá.

Az ukrán pénzszállítmánnyal kapcsolatban: minden ország figyelmét felkeltette volna egy ilyen konvoj szerinte.

Az is elhangzott, hogy Donald Trump a béke követe, igaz, hogy most háborút indított, de számtalan konfliktust lezárt.

Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy mikor kerülnek ki a szokásos választási óriásplakátok, melyen Orbán Viktor feje látható.