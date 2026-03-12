Jöhet újabb rendkívüli bejelentés a Kormányinfón? Kövesse velünk percről percre!

Csütörtök délelőtt 10 órakor jön a szokásos Kormányinfó Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel.
Ha csütörtök, akkor immár szokásosan Kormányinfó. Jön Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő az újságírók tájékoztatására.
Téma most is akad(hat) bőven: a Török Áramlatot ért támadás, a világ olajellátásával kapcsolatos problémák, az iráni háború jelenlegi állása, a megromlott magyar-ukrán kapcsolatok, vagy éppenséggel a magyar választásokat érintő beavatkozási kísérletek.
Mi az a Z1G?
A 444-gyel kezdődött az újságírói kérdések sora, azt kérdezték, mi az a Z1G? Gulyás szerint Lázár Jánost kellene megkérdezni, akitől származik a fogalom. Csak annyit fűzött hozzá, hogy Zelenszkij megy túl minden határon, nem Orbán Viktor. Zelenszkij nem az európai civilizáció része, azon kívül áll - tette hozzá.
Az ukrán pénzszállítmánnyal kapcsolatban: minden ország figyelmét felkeltette volna egy ilyen konvoj szerinte.
Az is elhangzott, hogy Donald Trump a béke követe, igaz, hogy most háborút indított, de számtalan konfliktust lezárt.
Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy mikor kerülnek ki a szokásos választási óriásplakátok, melyen Orbán Viktor feje látható.
Nem lehet fenyegetőzni
Orbán Viktort nem lehet fenyegetni. Értjük, hogy ukránbarát kormányt szeretnének az ukránok, de beavatkozni nem lehet a magyar választási kampányba és a belpolitikába - jelentette ki Gulyás.
Szintén elítéli a kormány, hogy a Török Áramlatot támadás érte. Véleménye szerint téves az az európai politika, ami a háború meghosszabbítását eredményezi, minden ilyen létesítmény elleni támadás Magyarországot is érintő közvetlen támadás.
Magyarországnak elegendő kőolaj-készlete van, hogy fenntartsuk a rögzített üzemanyagárat. A Mol megkezdte az importot is.
Kezdünk
A kormány ezen a héten kétszer is ülésezett - ezzel kezdte mondanivalóját Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.
Elsősorban az energiahelyzettel voltak kénytelen foglalkozni mindkét esetben. Védett árról döntöttek (595 forintos benzin és 610 forintos dízel), a magyar rendszámú autókra vonatkozóan.
Az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető Gulyás szerint: az iráni válság miatt, valamint a Barátság kőolajavezeték elzárása miatt. Lesz ez EU-s vita is ezzel kapcsolatban, de nem a magyarokat kell kritizálni ez ügyben - fűzte hozzá a miniszter, aki a magyar kormány jó szándékát bizonyítóan egy magyar küldöttség indult Ukrajnába. Így meggyőződhetnek személyesen arról, hogy van-e bármilyen technikai akadálya annak, hogy miért nem indul a Barátság vezeték.
Ha újraindítja Ukrajna a vezetéket, akkor Magyarország ugyan nem ért egyet, de támogatni fogja, hogy megkapja az EU hitelét.
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!