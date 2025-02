Jókora pofont kapott a Momentum

Tompos akkor úgy fogalmazott: „egyszer és mindenkorra le kell zárni ezt az ügyet, mert a kormány 2017 után 2024-ben is budapesti olimpiáról álmodozik, miközben a gazdaság kiszolgáltatott helyzetben van”.

A Kúria elutasította a Momentum Mozgalom fellebbezését a NOlimpia 2.0 ügyében – jelentette be a párt vasárnap a közösségi oldalán. Tompos Márton, a Momentum elnöke még tavaly szeptemberben nyújtott be népszavazási kérdést annak érdekében, hogy ne lehessen olimpiai pályázatról dönteni a lakosság megkérdezése nélkül.

