Jól beszólt Orbán Viktoréknak egy régi ellenség

A New York Times-nak írt magyarországi tapasztalatairól publicisztikát David Pressman, volt budapesti nagykövet, a volt diplomata cikkét a 24.hu szemlézte.

A nagykövet így kezdte publicisztikáját:

gyakran kérdezik tőlem, hogy a Trump-kormányzat taktikája és politikája ismerős-e nekem. A rövid válaszom az, hogy igen. De még fontosabb és nyugtalanítóbb kérdés az, hogy az amerikaiak erre adott reakciói is ismerősek-e nekem.

Pressman ezután végig vette, hogyan építette le a fékek és egyensúlyok rendszerét a kormány. Eszmefuttatása szerint a csend és a hallgatás segítette lépéseit, mert mindenki azt hitte, hogy akkor ő megúszhatja a dolgot – derült ki a cikkből.

Mint írta, legnagyobb elképedésére, azt látta az Egyesült Államokban a hazatérése után, hogy hasonló dolgok zajlanak ott is, mint Magyarországon és hasonló csend és behódolás kíséri Donald Trump lépéseit.

A Pride a példa?

A 24.hu cikke szerint Pressman a Pride példáját hozta arra, hogy Orbán Viktort is meg lehet állítani, szerinte erre a legjobb példa a júniusi rendezvény volt, amit be akart tiltani, és soha annyian nem vettek részt rajta, mint most.

Pressman végül az amerikai intézményeknek, cégeknek és vezetőiknek üzent:

„Ne legyenek balekok! Ha azt gondolják, hogy okos hallgatással bármilyen eredményt elérnek, tévednek. Vegyenek példát a magyar fiatalokról, akik múlt hónapban ellepték Budapest utcáit.”