Jól megszedte magát a Tusványost rendező alapítvány

A Fidesz hagyományos erdélyi kormányfesztiválját idén július 22-27. között rendezik. Az 1989 óta minden nyáron (a Covid miatt 2020 és 2021 kivételével) megtartott, Bálványosról Tusnádfürdőre áthelyezett, ezért csak Tusványosnak becézett „bulit” a magyarországi Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, illetve az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács rendezi.

A 34. tusványosi fesztivál teljes programja ugyan még feltöltés alatt áll, de sok könnyűzenei előadó már fixálta a koncertjét.

Ezek szerint a Hooligansra, a Tankcsapdára, a Magna Cum Laudéra, a Neotonra, az utolsó hónapjait élő Margaret Islandra, a Punnany Massifra, a Tusvány-himnuszt elkövető Intim Torna Illegálra, a Republicra, a Don’t Stop The Queen-re, és Rúzsa Magdira már biztosan lehet számítani.

A panelbeszélgetések és egyéb programok még nem láthatóak, de Tusványosról természetesen nem hiányozhat Orbán Viktor sem, aki szinte menetrendszerűen meghökkentő beszédekkel rukkol itt (is) elő. Most várhatóan július 26-án, szombaton tart majd előadást, amelyen a részvétel regisztrációhoz kötött. Küldtünk kérdést a Miniszterelnökség Sajtóirodájának, hogy fixálták-e már a miniszterelnök tusványosi programját, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Vajon mennyire lesz kampánybeszéd az idei tusványosi megszólalása Orbán Viktornak?

Tavalyi beszédében szokásától eltérően Orbán Viktor nemcsak a világ állapotát elemezte, de vázlatosan ismertette egy közel 2050-ig szóló program néhány konkrét elemét is. A kormányfő szerint 500 éve nem látott változás zajlik a világban, „világrendszerváltás” van, és ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell. Idei beszéde minden bizonnyal már kötődni fog a jövő évi választásokhoz, hiszen a múlt pénteki közrádiós interjújában megemlítette, hogy a kampány nagyon kimerítő, mert ezúttal 10 hónapos.

Nem panaszkodhat az alapítvány

Mindeközben az erdélyi dzsemborit rendező alapítvány vagyona egy év alatt több mint duplájára a nőtt, jelentősen megugrottak tavaly a bevételei is, sőt, a nyereségét is megfejelte – a 2024-es évről szóló beszámoló szerint. Bár a jubileumi, 25. születésnapját ünneplő alapítvány honlapjára még nem került fel a dokumentum, a civil szervezetek névjegyzékében már transzparensek a tavalyi számaik.

Az alapítvány egyébként nem csak Tusványost igazgatja. Ők szervezik a Csángó Bált (a tavaly február 3-i, Millenárison rendezett összejövetelt még Novák Katalin köszöntötte, akiről akkor még nem gondoltuk, hogy egy hét múlva le fog mondani a kegyelmi botrány miatt), de könyveket és folyóiratot is kiadnak, valamint számos más eseményt is koordinálnak. Azt nem részletezik, hogy Tusványos a költségvetésük hány százalékát viszi el, de kétségtelen, hogy erre megy el a legtöbb, lévén, hogy minden évben ez a legnagyobb projektjük.

Mindezek figyelembevételével kell értékelni, hogy a budapesti székhelyű alapítvány vagyonában jókora változás történt 2024-ben: a korábbi 444,6 millióról ugyanis 1 milliárd forintra nőtt a saját tőkéje, ami a vagyona értékét jelző mutató.

Összes bevétele is csodásan alakult: a 2023-as 647,7 millióról 1,3 milliárd forintra nőtt a költségvetése, amiből gazdálkodhatott. Mint írják: a bevétel egy része, 590,8 millió forint támogatásból származik (vélhetően a támogatók és szponzorok segítségéből, amelyek kilétét már nem részletezik, ahogy azt a korábbi években sem tették).

Ezen felül kaptak még központi költségvetési támogatást is. Eszerint a magyar állam a korábbi 116,6 millió helyett tavaly már 700 millió forintot szánt – csak erre az alapítványra. S mivel az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlásokból 681 millió forint érkezett be, az összes támogatás 2024-ben közel 1,4 milliárd forintra rúgott.

Nyereségét egy év alatt jelentősen növelte, a tavalyelőtti 70,7 millióról 573 millióra, azaz több mint a hétszeresére.

A székely Woodstocknak is nevezett tavalyi eseményen a beszámoló szerint több mint 500 előadót hallgathattak-nézhettek meg az odalátogatók, akiknek a száma 85 ezer volt.

Az önkormányzatok kiszálltak a támogatók közül

Az önkormányzati támogatások az évek alatt szinte teljesen elfogytak, vagy elakadtak. Míg korábban volt olyan év, amikor 11 millió forint támogatás is beérkezett az ország számtalan önkormányzatától, addig 2020-ban és 2021-ben már csak 1,9-1,9 millió, 2022-ben pedig alig 200 ezer forint – utóbbi a Bicskei Önkormányzattól. Ugyanennyit kasszíroztak 2023-ban is, szintén egyetlen önkormányzattól – ám annak kilétét már nem fedték fel. 2024-ben pedig már egyetlen város sem áldozott pénzt Tusványosra.

Már nem transzparens a kiemelt támogatók és partnerek listája

A Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort a központi támogatás mellett mindig szponzorálják állami, vagy részben állami cégek is. Míg régen a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány beszámolójában részletezték, hogy melyik vállalat mennyivel támogatta Tusványost, addig ez is megszűnt. A Mol például évek óta üzleti titokként kezeli, mennyivel támogatja Tusványost. A többi nagy támogató közül tavalyi megkeresésünkre még az E.On és az MBH válaszolt, igaz, ők sem számszerűsítették a támogatás nagyságát, míg a Szerencsejáték Zrt. és az MVM nem is reagált.