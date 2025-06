Jön a kormánytisztviselők béremelése

A lépés a kommunikáció szerint nemcsak elismerés, hanem stratégiai befektetés is: a miniszter hangsúlyozta, hogy a jól működő államapparátus a hatékony ügyintézés és a polgárok bizalmának alapja.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter újabb fizetésemelést jelentett be a TikTokon. A videóban elhangzottak szerint szeptember 1-jétől 15 százalékkal, majd január 1-jétől újabb 15 százalékkal nőhet a kormánytisztviselők bére – írja az Index .

Navracsics Tibor bejelentése szerint szeptembertől és januártól összesen 30 százalékkal emelhetik a kormánytisztviselők bérét, elismerve ezzel a területi közigazgatásban dolgozók hosszú évek óta változatlan fizetés melletti munkáját. A döntést egy friss felmérés is megerősíti, amely szerint a közigazgatás színvonalának javulását tartják az elmúlt 15 év legsikeresebb reformjának a magyarok.

