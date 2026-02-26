2p
Közélet AI - Mesterséges intelligencia TikTok Választás 2026

Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

mfor.hu

Választási munkacsoport dolgozik márciustól a TikToknál magyar nyelvű moderátorokkal, akik igyekeznek kiszűrni a félrevezető tartalmakat. A deepfake és a politikai hirdetések is tiltottak a videómegosztó alkalmazáson. 

Külön munkacsoportot hozott létre a TikTok a magyarországi választásokra tekintettel – írja a 24.hu. A Választási Központ márciusban indul, a csapatban pedig magyar nyelvű moderátorok is helyet kaptak. 

A TikTok azt ígéri, hogy határt húz az olyan tartalmak elé, amelyek félrevezethetik a választókat, útmutatást adnak a félrevezető tartalmak felismeréséhez is. Ha olyan tartalmat találnak, amelynek hitelessége nem ellenőrizhető, azt megjelölhetik, kizárhatják az ajánlórendszerből, vagy megosztás előtt figyelmeztethetik a felhasználókat.

A félrevezetés megelőzése érdekében a TikTok előírja az élethű, mesterséges intelligencia által generált tartalmak megjelölését. Betiltják azokat a tartalmakat, amelyek hamis támogató nyilatkozatot adnak közszereplők szájába, vagy zaklatás, illetve bántalmazás elkövetőjeként vagy elszenvedőjeként jelenítik meg őket.

A TikTok tiltja a fizetett politikai hirdetéseket is: a kormányzati, politikusi vagy politikai pártokhoz tartozó fiókok nem használhatják a hirdetési vagy monetizációs funkciókat. Kivételt kizárólag a választásokat felügyelő hivatalos szervek jelenthetnek. Számukra engedélyezett lehet olyan hirdetések közzététele, amelyek alapvető választói információkat – például a szavazás módját, a regisztráció helyét és egyéb részvételi tudnivalókat – tartalmaznak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Ferencváros játékosai ünneplik győzelmüket a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra nyert, és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

Legyőzhető ellenfelet kapott a Ferencváros a legjobb 16 között az Európa Ligában

A portugál Bragával játszik majd a zöld-fehér csapat a nyolcaddöntőben.      

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Zelenszkij pedig hazudik a vezetékről. Megszólalt a miniszterelnök.

Áder János a magyar akkumulátorfejlesztőket dicsérte

Áder János nagyon megdicsérte a magyar akkumulátorfejlesztőket

A volt köztársasági elnök szerint az akkumulátortechnológia fejlesztésében a világhírnév kapujában állnak a magyar kutatók.

Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések: vajon mit tudunk meg a Barátság vezeték ügyében?

Kiderült, tényleg csak öt nagybankot tartana-e meg a kormány – ez volt a Kormányinfó percről percre

A hazai olajellátás ügye kulcstéma volt. Percről percre közvetítésünk. 

Itt az új közvéleménykutatás: Magyar Péter fölényesen vezet

Itt az új közvélemény-kutatás: a Republikonnál Magyar Péter vezet Orbán Viktor előtt

Sokkal többen látnák szívesebben a Tisza Párt elnökét a következő miniszterelnökként, mint a jelenlegi kormányfőt – derül ki a Republikon felméréséből. A Nézőpont Intézetnél pont fordított a helyzet, ott Orbán Viktort tartják alkalmasabbnak Magyar Péternél.

Nagy vita volt a Fővárosi Közgyűlésben

Nagy vita volt a Fővárosi Közgyűlésben

A Fővárosi Közgyűlés szerdán kimondta, hogy nem ért egyet a fővárosi kormányhivatalnak az idei költségvetési rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásával.

Bepánikolt a kormány: rendeletet adtak ki

Rendeletet adott ki a kormány az energiahálózat védelméről

Miniszterek hada védi az energiahálózatot, bár ma elindulhat a kőolajszállítás.

Csütörtökön újraindulhat a Barátság kőolajvezeték, Orbán Viktor mégis bejelentést tett

A szerdai kormányülésen kiemelt biztonsági intézkedést rendeltek el. 

Így fogadta Orbán Viktor a Medián friss felmérését

Még Hann Endrét is megemlítette. 

Akkora zavargások törtek ki Mexikóban, hogy a futball-világbajnokságra érkező szurkolóknak üzent az elnök

Akkora zavargások törtek ki Mexikóban, hogy a futball-világbajnokságra érkező szurkolóknak üzent az elnök

Semmiféle kockázattal nem kell kalkulálniuk azoknak a látogatóknak, akik a júniusban esedékes labdarúgó-világbajnokságra Mexikóba utaznak – közölte Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168