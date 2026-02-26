Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

Külön munkacsoportot hozott létre a TikTok a magyarországi választásokra tekintettel – írja a 24.hu. A Választási Központ márciusban indul, a csapatban pedig magyar nyelvű moderátorok is helyet kaptak.

A TikTok azt ígéri, hogy határt húz az olyan tartalmak elé, amelyek félrevezethetik a választókat, útmutatást adnak a félrevezető tartalmak felismeréséhez is. Ha olyan tartalmat találnak, amelynek hitelessége nem ellenőrizhető, azt megjelölhetik, kizárhatják az ajánlórendszerből, vagy megosztás előtt figyelmeztethetik a felhasználókat.

A félrevezetés megelőzése érdekében a TikTok előírja az élethű, mesterséges intelligencia által generált tartalmak megjelölését. Betiltják azokat a tartalmakat, amelyek hamis támogató nyilatkozatot adnak közszereplők szájába, vagy zaklatás, illetve bántalmazás elkövetőjeként vagy elszenvedőjeként jelenítik meg őket.

A TikTok tiltja a fizetett politikai hirdetéseket is: a kormányzati, politikusi vagy politikai pártokhoz tartozó fiókok nem használhatják a hirdetési vagy monetizációs funkciókat. Kivételt kizárólag a választásokat felügyelő hivatalos szervek jelenthetnek. Számukra engedélyezett lehet olyan hirdetések közzététele, amelyek alapvető választói információkat – például a szavazás módját, a regisztráció helyét és egyéb részvételi tudnivalókat – tartalmaznak.