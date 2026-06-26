Jön a plakátmentesebb Budapest: tömegesen szűnhetnek meg a hirdetőfelületek

Radikális változás jöhet a budapesti közterületi reklámokban: a Fővárosi Közgyűlés mai döntése értelmében várhatóan mintegy 10 ezer plakáthelyet szüntetnek meg a jelenlegi 15 ezerből, betiltják az óriásplakátokat és a reklámhálókat, valamint jelentősen csökkentik a hirdetőoszlopok számát is.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot a testület 19 igen és 4 nem szavazattal fogadta el.

A döntés értelmében az év végéig a hirdetőoszlopok száma is a töredékére csökken, a szabályozás pedig új alapokra helyezi a fővárosi reklámfelületek működését.

Az elfogadott rendelet szerint közterületen és közterületről látható magánterületen a jövőben alapvetően csak korlátozott típusú reklámfelületek maradhatnak.

Reklám megjelenhet többi közt:

az utasvárókhoz kapcsolódó citylight felületeken,

úgynevezett vonalas tetőreklámként,

valamint a belvárosi sugárutak esetében hirdetőoszlopokon.

A változtatások célja a városképi szempontok erősítése és a közterületi reklámok egységesebb szabályozása. A döntés végrehajtása fokozatosan, az év végéig történik meg.