Jön a rendhagyó Kormányinfó – percről percre kövesse velünk élőben

Felállítjuk az Otthon Start Programirodát. Részletek délután, a Kormányinfón! – közölte Orbán Viktor a Facebookon.

Augusztus 6-án (szerdán) 15 órától a Karmelita kolostorban tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő „Mit, miért tesz a kormány?” címmel. Hozzájuk csatlakozik Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára is. A fejleményekről folyamatosan frissülő, percről perce tudósításban számolunk be.

Gulyás Gergely a Tisza Pártról is beszélt

Fotó: M1

Legutóbb július 31-én tartottak Kormányinfót, ahol a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy ezúttal nem lesz augusztusi szünet, jövő héten is jön a kormányülés utáni tájékoztató. Múlt héten szó esett a friss GDP adatról, a 3 százalékos Otthon Start Hitelről, az uniós-amerikai vámegyezményről, valamint aktuális belpolitikai kérdésekről is.