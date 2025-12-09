Jön a rendkívüli Kormányinfó: szokatlan időpontban tehet bejelentést Gulyás Gergely

Szerda reggel 8 órától, vélhetően még a heti kormányülés kezdete előtt rendezik a Kormányinfót – derült ki abból a meghívóból, amely kedden kora délután landolt a szerkesztőségi postaládákban. Az időpont szokatlan, a felállás azonban nem fog eltérni attól, amit megszokhattak az eseményt rendszeresen követők: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja majd az érdeklődőket.

A tájékoztatón a szokásos közéleti ügyek mellett több fontos gazdasági és külpolitikai téma is előkerülhet, így Orbán Viktor törökországi és Szijjártó Péter oroszországi útja, az orosz energiahordozók elleni EU-s szankciók kérdésköre, a lefoglalt orosz vagyonokból Ukrajnának nyújtandó támogatás, a frissen meghosszabbított árrésstop, az Otthon Start is előkerülhet.

Olvasóinkat szokás szerint percről percre közvetítéssel várjuk, így velünk követheti a bejelentéseket.