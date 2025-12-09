1p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Kormányinfó

Jön a rendkívüli Kormányinfó: szokatlan időpontban tehet bejelentést Gulyás Gergely

mfor.hu

Nem marad el.

Szerda reggel 8 órától, vélhetően még a heti kormányülés kezdete előtt rendezik a Kormányinfót – derült ki abból a meghívóból, amely kedden kora délután landolt a szerkesztőségi postaládákban. Az időpont szokatlan, a felállás azonban nem fog eltérni attól, amit megszokhattak az eseményt rendszeresen követők: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja majd az érdeklődőket.

A tájékoztatón a szokásos közéleti ügyek mellett több fontos gazdasági és külpolitikai téma is előkerülhet, így Orbán Viktor törökországi és Szijjártó Péter oroszországi útja, az orosz energiahordozók elleni EU-s szankciók kérdésköre, a lefoglalt orosz vagyonokból Ukrajnának nyújtandó támogatás, a frissen meghosszabbított árrésstop, az Otthon Start is előkerülhet.

Olvasóinkat szokás szerint percről percre közvetítéssel várjuk, így velünk követheti a bejelentéseket.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

rendőrség

Bejelentést tett a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelenleg nagy erőkkel, több helyszínen, széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden.

Áder János kririkát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

Áder János burkolt kritikát is megfogalmazott a kegyelmi üggyel kapcsolatban

Szerinte az ő kollégái megóvták attól, hogy olyan helyzetbe kerüljön, mint Novák Katalin.

Megjöttek a feltételek, Magyar Péterék ebben az esetben ülnének le vitázni a fideszes képviselőkkel

Megjöttek a feltételek, Magyar Péterék ebben az esetben ülnének le vitázni a fideszes jelöltekkel

Három fontos kritériumot jelölt meg Magyar Péter.

15 képviselő maradt teljesen néma maradt az Országgyűlésben

15 képviselő maradt teljesen néma az Országgyűlésben

Orbán Viktor 68 felszólalásnál tart.

Kemény kérdéseket kaphatnak ma a miniszterek a parlamentben

Kemény kérdéseket kaphatnak ma a miniszterek a parlamentben

Húsz előterjesztés vitáját folytatja le hétfőn az Országgyűlés.

Szijjártó Péter a századik stratégiai partnerségi megállapodás megkötésén

„Baj esetén készületlenül golyófogók lesznek” – olvasóink a kényszersorozásokról

Szijjártó Péter nem hisz az ukrán főügyészség vizsgálatának, és fenntartja álláspontját, hogy a kárpátaljai Sebestyén László a “kényszersorozás" során történt bántalmazás áldozata lett. Olvasóinkat mind a sorozás témája, mind pedig a külgazdasági és külügyminiszter kommentárja hozzászólásra késztette. Ezekből válogattunk. 

Magyar Péter

Magyar Péter: nagyon meg fogjuk nyerni a választást

Vasárnap délután Debrecenben tart utcafórumot a Tisza Párt, ahol Magyar Péter pártelnök a főszónok.

Azt nem teszi zsebre Magyar Péter, amit ma kapott Dobrev Klárától

Azt nem teszi zsebre Magyar Péter, amit ma kapott egy ellenzéki pártvezértől

„Soha többé egypárti kétharmadot, soha többé teljhatalmat egy embernek” címmel indít országos kampányt a következő hetekben a Demokratikus Koalíció – jelentette be az ellenzéki elnöke a DK egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeinek tartott vasárnapi, budapesti rendezvényen.

Itt a bejelentés: a Fidesz óriási sorcserét tervez a tavaszi választásokon

Itt a bejelentés: a Fidesz óriási sorcserét tervez a tavaszi választásokon

Erről Kubatov Gábor beszélt a Mandiner Klubesten.

Térképen a félelmetes magyarországi bérszakadék – A hét ábrája

Térképen a félelmetes magyarországi bérszakadék – A hét ábrája

Nagyon komoly különbségek vannak az országban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168