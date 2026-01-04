Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Ahogy arról reggeli cikkünkben is írtunk, az év első teljes munkahetén több fontos makroadat is megjelenik, így például a hiányról, a kiskereskedelemről, az iparról, és a turizmusról is tesznek majd közzé számokat.

Kapcsolódó cikk Tele a naptár: olyan pakkot kapunk, amire Orbán Viktoréknak is figyelnie kell Több adat is megjelenik.

Ami viszont a hetet rendkívülivé teszi, az nem más, minthogy január 10-én, szombaton munkanap lesz Magyarországon, amikor a szilveszteri hosszúhétvégét dolgozzuk le utólag. 2026-ban a jelenlegi információk szerint még kétszer kell hasonló átcsoportosított munkavégzésre számítani: