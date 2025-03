Jön a sztrájk – nagyon kiakadtak a közszolgálati dolgozók Orbán Viktorékra

Mint írták, követelik, hogy az állam-, helyi önkormányzatok alkalmazásában dolgozók bére is olyan automatikusan emelkedjen és kövesse az inflációt, mint Orbán Viktoré.

Orbán Viktor 2025. március 1-től 7,1 millió forintot fog keresni. Az ő illetménye automatikusan nő, ahogy a parlamenti képviselőké is! Akkor a kormány akaratából a munkavállaló kormánytisztviselők bére miért nem emelkedik automatikusan? Miért nem nő automatikusan az önkormányzati köztisztviselők keresete?”

„Elég volt a kormányzati mellébeszélésből, hogy átlagban nettó 500 ezer forintot kapnak a köz szolgálatában dolgozók. Ez egy hazugság! A miniszterek, államtitkárok igen, a többszörösét is, de aki ügyintézőként, kormánytisztviselőként dolgozik például egy kormányablakban-, földhivatalban, vagy. minisztériumi országos főhatóságnál-, illetve köztisztviselőként a helyi önkormányzati hivatalban, annak felkopik az álla.

