Jön a szuper El Niño? Éjszakai ügyelettel készülnek a légiirányítók az extrém viharokra

A HungaroMet Magyar Meteorológia Szolgáltató Nonprofit Zrt. napi szinten együttműködik a légirányításért felelős HungaroControllal. A két cég megállapodásának értelmében április 15-től mindennap reggel 8-tól este 8 óráig meteorológus segíti a légiforgalmi irányítók munkáját, így biztosítják a légijárművek zavartalan áthaladását a magyar légtéren, és a repülők elindulásást és megérkezését a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Május 1-jétől a HungaroControlnál éjszaka is van meteorológus készenléti üzemmódban, és ha olyan az időjárási helyzet – viharra vagy erős szélre lehet számítani – akkor a szakember riasztható, és a légiirányítók mellett éjszakai ügyeletet lát el este 8 és reggel 8 óra között. Ezekre a szakemberekre egyre többször van szükség az egyre szélsőségesebbé váló időjárási körülmények miatt – írta megkeresésünkre a HungaroControl.

Az első éjszakai ügyeletes az idén először első éles alkalmazásban június 10-én segítette a légiirányítók munkáját, éjfél után ugyanis zivatarlánc csapott le az országra.

A HungaroControl légiirányitó központjában, a toronyban átlagosan 6-7 kolléga dolgozik éjszaka. A magyar légtérben ebben az idősávban - tehát este 7 és reggel 7 óra között – az elmúlt hét adatai alapján átlagosan 1270 légijárművet kezeltek, de a nyári időszakban, valamint kiemelt eseményekhez kötődően ez a szám magasabb lehet.

A légiirányítókkal az éjszakás meteorológus június 10-ről június 11-re virradóra több mint 1250 a magyar légtéren áthaladó utasszállító átrepülését segítette. Mindezt úgy, hogy a brüsszeli központú 41 ország légiforgalmát koordináló Eurocontrol adatai szerint ezek az utasszállítók a vihar ellenére egyetlen percet sem késtek.

A meteorológus közreműködése segítette a gyors információáramlást, a folyamatos helyzetértékelést, valamint a gyors operatív döntések meghozatalát.

A Másfélfok klímaszakportál még az idén márciusban írt arról, hogy egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy nyártól a Csendes-óceánon egy újabb El Niño esemény fog kialakulni, amely megemeli a globális átlaghőmérsékletet. A modellek előrejelzése szerint egy szuper El Niño jelenség is bekövetkezhet, amelyre legutóbb 2016-ban volt példa – írják elemzésükben.

Bár ennek az időjárási jelenségnek Magyarországra is lehet hatása, nálunk az időjárási körülményeket sokkal inkább az európai légköri mozgások alakítják, köztük „a szibériai anticiklon, az azori anticiklon, valamint az Atlanti-óceán felől vagy a mediterrán térségből induló ciklonok” – írják a Másfélfok szakértői. Ugyanakkor egyre inkább úgy tűnik, hogy a tartósan fennmaradó időjárási helyzetek, köztük például a hosszabb időre nálunk tartózkodó úgynevezett „beragadó ciklonok” napokra meghatározhatják az időjárásunkat. De ha erős az El Niño jelenség alakul ki idén, akkor a szokásosnál is nagyobb valószínűséggel számíthatunk rendkívüli időjárási eseményekre, köztük arra, hogy a hosszabb kánikulai időszakok jönnek extrém magas hőmérséklettel, és amelyeket időről időre erős széllel érkező heves viharciklonok szakíthatanak meg. A HungaroControl munkáját segítő éjszakai meteorológus a légiirányítókat éppen ezen rendkívüli helyzetetk kivédésében segítheti.