Közélet Nagy István

Jön a támogatás a külterületi utak fejlesztésére

mfor.hu

A külterületek jó megközelíthetősége kulcskérdés a vidéki vállalkozások és a helyi közösségek számára, amelynek megteremtését az Agrárminisztérium is kiemelten támogatja.

A „Külterületi utak fejlesztése” című felhívás keretében már több körben születtek támogatói döntések, így összesen már több mint 330 önkormányzat kérelme részesült pozitív támogatói döntésben, 30 milliárd forint összegben – jelentette ki a Facebook-oldalán szombaton az agrárminiszter.

Nagy István kiemelte, hogy a külterületeket érintő infrastrukturális fejlesztések alapvető szerepet játszanak a vidéki térségek mindennapi működésében. Ezek biztosítják ugyanis, hogy az ott élők a közlekedés és a szolgáltatások elérése terén is biztonságos, kiszámítható körülmények között élhessenek, ami közvetlenül hozzájárul az életminőség javulásához. Emlékeztetett: már a Vidékfejlesztési Programban is rendkívüli érdeklődés mutatkozott a külterületi önkormányzati utak korszerűsítését célzó pályázatok iránt.

Akkor az Agrárminisztérium 1668 fejlesztési kezdeményezésre több mint 140 milliárd forintot folyósított. Éppen ezért a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében is folytatódik a „Külterületi utak fejlesztése” című pályázat – közölte hozzátéve, hogy 2025-ben 983 támogatási kérelem érkezett, összesen 98 milliárd forint forrásigénnyel. Már több körben is születtek döntések: összesen több mint 330 önkormányzat 30 milliárd forint összegben újíthatja meg külterületi útjait. Győrzámoly több mint 142 millió, Mosonudvar több mint 60 millió, Rajka pedig több mint 73 millió forint forrásban részesül – tudatta. „De itt még nem állunk meg, forrásátcsoportosításokkal biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy valamennyi, a formai követelménynek megfelelő és a szükséges ponthatárt elérő pályázat támogatást tudjon kapni, mert mi valljuk, hogy a vidék az ország gerince, és ebből nem engedünk egy jottányit sem” – mondta.

(MTI)

 

